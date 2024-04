Ovidiu Sabău, dezamăgit după ce „U” Cluj a fost învinsă de Oțelul Galați: „Situația este delicată”

Ovidiu Sabău nu este mulțumit de prestația echipei din ultima perioadă, având în vedere că a pierdut calificarea în finala Cupei României și a pierdut al doilea meci consecutiv în Superliga.

Ovidiu Sabău, dezamăgit după ce „U” Cluj a fost învinsă de Oțelul Galați. Sursă foto: Facebook/ Universitatea Cluj

Antrenorul „studenților” a precizat că trebuie schimbat ceva, altfel riscul de a retrograda este mare.

„Ar fi fost greu să câștigăm astăzi, dar când nu câștigăm duelurile și nu ai curaj să ataci spațiile, nu poți să ai prea multe pretenți. Am ajuns cu puțini jucători în careu. Nu am fost proaspeți. Este o situație care nu este ușoară, dar mai multe nu pot spune. Situația este delicată, nu disperată.

Sunt aici ca să găsesc soluții și trebuie să schimbăm ceva, să avem foame de fotbal. Astăzi am fost nemulțumit, dar nu am putut mai mult. Nu sunt supărat pe jucători. Am fost obosiți și nu am avut ritm, deși am schimbat câțiva jucători. Ceva nu este în regulă!”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, scrie digisport.ro.

Oțelul Galați s-a impus în fața „U” Cluj, (1-0) , în etapa 5 din play-out a Superligii, meci disputat de clujeni în deplasare. Echipa lui Dorinel Munteanu a reprezentat o piedică pentru Universitatea Cluj în etapa 5 a play-out-ului din Superliga, după cum a reușit recent să îi facă pe clujeni să rateze calificarea în finala Cupei României.

