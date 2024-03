U-BT rămâne neînvinsă în Liga Națională. Antrenorul Mihai Silvășan: „A fost un meci în care am rămas cu un gust foarte plăcut”

U-Banca Transilvania a reușit să o învingă pe BC CSU Sibiu și rămâne numai cu victorii în actualul sezon al Ligii Naționale.

Nu s-a pus problema învingătoarei în Derby-ul Transilvaniei. U-BT Cluj-Napoca a reușit să o învingă pe BC CSU Sibiu și rămâne numai cu victorii în actualul sezon al Ligii Naționale. La finalul confruntării din Sala Transilvania, tabela a indicat 99-65.

Clujenii au deschis scorul cu ajutorul lui Mihai Măciucă, apoi s-au desprins rapid la 3-9. Același Măciucă și-a trecut în cont două triple marcate la rând, astfel că U-Banca Transilvania s-a desprins la 6-22.

În sfertul al doilea a venit rândul sibienilor să înscrie de la mare distanță prin Moneya Pratt și Nandor Kuti, americanul reușind să își ajute colegii să vină la 5 lungimi, 30-35. Imediat clujenii au răspuns prin D.J. Seeley și Mihai Măciucă, aflat în mare formă. În actul al treilea a ieșit la rampă Emi Cățe, care a dominat situația în spațiul de trei secunde. Alb-negrii au plimbat eficient mingea, omul liber fiind găsit cu ușurință. Practic, nu le-au dat șanse adversarilor, din moment ce au fost superiori la toate capitolele.

U-Banca Transilvania are un bilanț de 16 victorii în Grupa 1-10 și o va înfrunta în etapa următoare pe CSM Constanța. Partida este programată vineri, 29 martie, la BTarena.

„A fost un meci în care am rămas cu un gust foarte plăcut. Am avut de la început o atitudine corectă, am jucat un baschet de calitate și am reușit să ne impunem fără probleme într-o sală în care nu se câștigă deloc ușor. Atmosfera a fost foarte frumoasă, însă cred că am meritat pe deplin victoria. Mâine va fi o zi de pauză și după aceea vom reveni la treabă!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

