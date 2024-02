CFR Cluj nu renunță la lupta pentru titlu. Meci decisiv cu Farul Constanța

CFR Cluj nu renunță la lupta pentru titlu, chiar dacă între clujeni și roș-albaștrii, care sunt lideri în Superliga, există o diferență de 9 puncte.

CFR Cluj și-a încheiat seria de două victorii la rând în ultima etapă, unde a jucat împotriva celor de la Oțelul Galați. Clujenii au remizat, scor 2-2, după un meci în care toate șansele au fost de partea clujenilor, iar în ultimul minut de joc, adversarii au marcat golul egalizat din penalty.

Antrenorul echipei din Gruia le-a reproșat jucătorilor modul în care au gestionat finalul meciului de la Galați, el făcând referire la faza de la penalty-ul acordat echipei antrenate de Dorinel Munteanu în prelungiri.

„Briliantul” a spus că meciul cu Oțelul Galați a fost un meci de luptă, iar clujenii au jucat pe un teren greu, cu o echipă agresivă.

Oțelul Galați se află, în momentul de față, pe locul 11 în Superliga cu 33 de puncte. Înaintea meciului cu CFR Cluj, care s-a încheiat la egalitate, echipa antrenată de Dorinel Munteanu a mai remizat și cu campioana României, Farul Constanța, scor 1-1. De asemenea, echipa a pierdut, în deplasare, împotriva celor de la Dinamo cu scorul de 3-1.

CFR Cluj, la 9 puncte distanță de liderul FCSB

În runda 29, CFR Cluj va avea un meci foarte greu, în deplasare, în fața celor de la Farul Constanța, pe 2 martie. Echipa lui Hagi a pierdut în etapa precedentă cu „U” Cluj, rivala celor de la CFR, cu scorul de 1-0. Dacă pentru „studenți” rezultatul i-a propulsat în primele 6 echipe din Superliga, echipa lui Hagi nu privește cu ochi buni următorul meci, în condițiile în care CFR Cluj are nevoie de victorie dacă mai vrea să aibă speranțe la titlu.

Privind spre clasamentul din Superliga, CFR Cluj are în prezent 49 de puncte, fiind pe locul 3. De asemenea, în cele 28 de meciuri jucate până acum, clujenii au reușit să câștige 14 dintre ele, 7 s-au încheiat la egalitate, iar 7 au fost înfrângeri. De asemenea, CFR Cluj are cele mai multe goluri marcate din Superliga, 52 la număr, și a primit doar 28. Să nu uităm că atacantul nigerian de la CFR Cluj, Otele, se numără printre primii 3 jucători din Superliga cu cele mai multe goluri. Atacantul clujenilor are până acum 12 goluri marcate, cu două mai puțin decât Olaru (FCSB), care este golgheterul campionatului până acum.

Echipa lui Gheorghe Hagi se află pe locul 5 în Superliga cu 41 de puncte, fiind la 8 puncte distanță de CFR Cluj. Farul Constanța a reușit în cele 28 de meciuri disputate până acum să câștige 11 dintre ele, de 8 ori a remizat și a pierdut 9 partide. De asemenea, Farul are 36 de goluri marcate și 37 de goluri primite.

Uitându-ne la meciurile directe dintre Farul Constanța și CFR Cluj, clujenii au reușit, în ultimul meci, să se impună fără mari emoții cu scorul de 3-1, meci disputat pe 30 octombrie 2023. Tot în 2023, pe 28 mai, Farul Constanța a reușit să câștige în Gruia cu scorul de 2-1. După meciul cu CFR Cluj, din runda 29 din Superliga, Farul Constanța mai are de jucat în deplasare la FC Botoșani, ultima clasată din campionat. Totodată, CFR Cluj mai are un meci cu FC Hermannstadt, echipă care se află pe locul 7 în Superliga, fiind la un singur punct distanță de „U” Cluj, care ocupă ultimul loc de duce în grupa de play-off.

Clujenii s-au încurcat în meciul tur, disputat pe 6 noiembrie 2023, cu FC Hermannstadt, pierzând cu scorul de 1-0. Ultima victorie a celor de la CFR în fața echipei sibiene a fost în 2022, când i-a învins cu scorul de 3-2. După cum a declarat în urmă cu câteva zile Adrian Mutu, FCSB are prima șansă la titlu, având în vedere că se află pe locul 1 cu 58 de puncte, fiind la o distanță de 7 puncte față de Rapid București, care ocupă locul 2 cu 51 de puncte, și la 9 puncte distanță de CFR Cluj, care ocupă locul 3 în Superliga.

