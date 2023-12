Mandorlini nu are frică de Ioan Varga și este sigur că va continua la CFR Cluj: „Trebuie să fim maturi”

Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, a venit cu precizări asupra viitorului său la gruparea din Gruia.

Andrea Mandorlini/ Foto: CFR CLUJ Fan Club - Facebook

Andrea Mandorlini a spus că nu s-a pus problema în niciun moment ca el să plece de la CFR Cluj. Tehnicianul a discutat cu Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, dar și cu președintele Cristi Balaj despre situația sa.

„Am vorbit cu ei (Ioan Varga și Cristi Balaj -n.red.). Am simțit asta mereu. Nu am crezut niciodată în vorbe ieșite din mintea unor jurnaliști. Nu le-am mai crezut, am crezut doar în munca mea și am avut încredere în club.

Nu am mai avut nici un dubiu. Patronul a atins chiar și situația personală. Sunt aici de 4-5 luni și, fără să spun nume, nu este vina antrenorului că nu joci. Cred că trebuie să fim maturi, profesioniști și să ne asumăm fiecare propria responsabilitate”, a declarat Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi, din etapa a 20-a a SuperLigii.

Andrea Mandorlini a vorbit și despre obiectivele CFR-ului.

„Mai sunt două partide și apoi este pauză. Cred că trebuie să tragem o linie și să facem calcule. Acum nu cred că este timpul, momentul, pentru că avem două partide importante.

Dar un club important cum e CFR, cred că și eu fac parte din această familie, trebuie să începem să ne gândim cum să îmbunătățim această echipă. Nu e o listă. Sunt doar idei, care sunt clare. Cred că vorbele patronului sunt în linia obiectivelor pe care le avem. Pentru a realiza aceste obiective, să luptăm pentru campionat, pentru cupă, trebuie, cu siguranță, să ridicăm nivelul echipei, cum a spus și patronul. Dar mai avem două partide, trebuie să ne concentrăm pe asta. Sunt directorii de la club care cu siguranță pot să facă discuțiile pentru a îmbunătăți echipa”, a precizat Andrea Mandorlini.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: