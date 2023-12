Zi de meci! „U” Cluj, duel de tradiție împotriva lui Dinamo București.

Dinamo București și „U” Cluj se întâlnesc, luni seară, în etapa cu numărul 19 din Superligă.

După o serie de trei victorii consecutive, „studenții” au parte de ultima deplasare departe de Cluj-Napoca în acest an. „U” Cluj a mers la București pentru un duel de tradiție cu Dinamo. Partida din cadrul etapei a 19-a a Superligii va avea loc de la ora 20:45.

Dinamoviștii nu au câștigat un meci oficial din finalul lunii august. Atunci, gruparea antrenată până recent de Ovidiu Burcă a trecut de Metaloglobus în Cupa României cu 2-1 și a obținut calificarea în faza grupelor.

În Superligă, „câinii roșii” au două victorii în 18 etape, patru remize și 12 înfrângeri. Formația din Capitală are astfel zece puncte, care îi plasează pe locul 15 în clasament. În ceea ce privește golurile marcate și primite, „alb-roșii” au marcat de 10 ori și au încasat 30 de goluri până acum.

Schimbarea pe banca tehnică

Parcursul din ultimele luni a adus schimbarea lui Ovidiu Burcă, antrenorul care a reușit să o promoveze pe Dinamo în urma barajului cu FC Argeș, cu Zeljko Kopic. Alături de croat în postura de tehnician, alb-roșii au pierdut în campionat la Sfântu Gheorghe (1-2) și au remizat cu Oțelul Galați, 3-3 în Cupa României.

Acea remiză cu Oțelul a adus o revenire de la 1-3 pentru Dinamo, dar rezultatul final a consemnat eliminarea bucureștenilor din Cupă. Înainte de partida cu formația gălățeană, Dinamo nu reușise să marcheze mai mult de două goluri de aproape patru luni. Pe 19 august, bucureștenii câștigau cu 3-2 la Voluntari.

Ioan Ovidiu Sabău, laudă pentru Dinamo

Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, i-a încurajat pe dinamoviști înainte de meciul direct. Dând dovadă de fair-play, antrenorul Universității nu a uitat că fanii celor două echipe sunt înfrățiți, astfel că le-a urat dinamoviștilor să obțină victorii cât mai multe și să evite retrogradarea din Superligă, pentru că fotbalul românesc are nevoie de Dinamo

„Dinamo este o echipă în criză de rezultate, nu de joc. Consider că Dinamo are jucători care luați individual au calitate. Dar atunci când n-ai rezultate, n-ai încredere. Va trebui să înțelegem că nu ne va fi ușor. E o echipă ce n-a mai câștigat de mult timp, care-și va dori mult, care va avea ambiție.

Noi cred că suntem destul de maturi să înțelegem că entuziasmul trebuie folosit în favoarea noastră. Avem potențial, doar o relaxare, un joc și adversarii tratați superficial, ar duce la un joc modest. E un meci important. Dinamo joacă rapid, una-două atingeri, a reușit să înscrie mai mult cu Oțelul, are jucători care știu fotbal, care au calitate.

Trebuie să nu lași spații adversarului, să fii concentrat la orice fază și momentul al jocului, prezență fizică și cu mintea. Să ai curajul de a juca. În primul rând, trebuie să fii mulțumit de tine, de ceea ce faci pe teren, nu superficial”, a declarat Ovidiu Sabău.

