CFR și „U”, lovite de FRF. Rivalele din Cluj, amendate de Comisia de Disciplină în urma incidentelor din Cupa României

CFR și „U” Cluj au fost amendate de Comisia de Disciplină în urma incidentelor din Cupa României.

Artificii la meciul „U” și CFR Cluj din Cupa României/ Foto: monitorulcj.ro

CFR Cluj și Universitatea Cluj au fost amendate de amendate de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal pentru incidentele spectatorilor la meciul din Cupa României.

„În temeiul art. 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/b din RD, AS FC Universitatea Cluj se sancţionează cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, respectiv „În temeiul art. 82/2 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, FC CFR 1907 Cluj SA se sancţionează cu

penalitate sportivă de 15.000 lei”, potrivit deciziilor publicate pe site-ul FRF.

Amendă uriașă primită de CSA Steaua

CSA Steaua a fost amendă drastic din cauza comportamentului suporterilor de la meciul cu Rapid, 0-0 în grupele Cupei României.

„În temeiul art. 82/1 şi 3/a, b şi c raportat la art. 83/2/b şi c cu aplicarea art. 54/2 din RD, Clubul Sportiv al Armatei Steaua

se sancţionează cu penalitate sportivă de 56.952 lei”, se arată în decizia FRF.



Nici Rapid nu a scăpat de amendă: „În temeiul art. 82/2 şi 3/a, b şi c raportat la art. 83/2, b şi c din RD, clubul FC Rapid 1923 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 7.500 lei”.

