Zi de meci pentru „U”! Clujenii se duelează cu Rapid București. Sabău: „E un meci special pentru mine”.

Rapid București va juca, pe teren propriu, împotriva celor de la Universitatea Cluj, într-un meci din cadrul etapei a 17-a din Superligă.

Zi de meci pentru „U” Cluj/ Foto: FC Universitatea Cluj-Napoca - Facebook

„U” Cluj și Rapid București joacă, luni, 27 noiembrie, de la ora 20:30 în etapa cu numărul 17 din Superligă.

Înaintea partidei directe, Rapid București se află pe locul al treilea în Superligă, cu 30 de puncte obținute în 16 meciuri. În cazul unei victorii a giuleștenilor în meciul cu Universitatea Cluj, atunci Rapid va urca pe locul al doilea al ierarhiei, peste CFR Cluj.

De partea cealaltă, în prezent, Universitatea Cluj ocupă poziția a 10-a din SuperLigă, cu 20 de puncte obținute după 16 partide. Dacă se vor impune pe Stadionul Giulești, „Șepcile Roșii” ar putea urca la sfârșitul acestei etape până pe locul al 7-lea.

Ovidiu Sabău se așteaptă la un meci puternic împotriva bucureștenilor.

„E un meci special pentru mine. Am petrecut patru ani frumoși acolo, am câștigat două titluri, condiții superbe, în perioada domnului Copos, cu un antrenor de excepție, domnul Lucescu, un grup extraordinar. Foarte important ce-au reprezentat și acei suporteri pentru mine.

Rapid mi-a dat bucuria de a câștiga trofee! Aveam condiții de antrenament, de cazare, de masă, mai bune decât aveam în Italia, la Brescia.

Echipă disciplinată, bine pregătită fizic, așezată bine în teren de un antrenor meticulos, Cristiano Bergodi. Toți jucătorii aleargă acolo! Sunt dedicați, implicați, în toate momentele jocului. Aici, a schimbat mult Cristiano, la mentalitate. Are numai victorii acasă în ultimele cinci jocuri, cele mai multe goluri înscrise. Nu spun astea ca să-mi pregătesc... discursul, că va fi greu”, a declarat Ovidiu Sabău în cadrul unei conferințe de presă.

Cristiano Bergodi, temător înainte de meciul cu Universitatea Cluj

La conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a subliniat calitatea pe care o au jucătorii ”Șepcilor Roșii” și a mărturisit că îi va fi greu echipei sale să obțină cele trei puncte din această partidă.

De asemenea, tehnicianul italian i-a avertizat pe elevii săi că trebuie să fie extrem de atenți pe toată durata partidei, întrucât Universitatea Cluj este o echipă periculoasă.

„U Cluj este o echipă foarte bună, o echipă cu jucători cu experiență, cu un antrenor foarte bun pe care îl cunosc. Anul trecut când eram la Sepsi a fost foarte aproape de a ne împiedica în finala Cupei și de asta sunt convins că va fi un meci dificil.

Dacă noi nu vom fi atenți și concentrați putem avea surprize neplăcute. U. Cluj este o echipă extrem de periculoasă, cu un antrenor care știe să-și așeze echipa și cum să împiedice adversarul. U Cluj s-a schimbat mult cu Sabău, joacă în pase multe, are răbdare, nu se sperie când are mingea”, a spus Bergodi, la conferința de presă.

