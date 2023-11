U-Banca Transilvania, învinsă de campioana EuroCup. Silvășan: „Trebuie să învățăm să jucăm”

U-Banca Transilvania a pierdut al doilea meci în acest sezon din BKT EuroCup. Baschetbaliștii au fost învinși de cea mai puternică formație din competiție, și anume Dreamland Gran Canaria.

Patrick Richard, căpitanul echipei U-BT Cluj-Napoca/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă fără drept de apel de echipa spaniolă Dreamland Gran Canaria, cu scorul de 92-70 (32-20, 13-23, 15-11, 32-16), marţi seara, în BT Arena din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana celei de-a doua competiţii europene intercluburi s-a impus după o a doua jumătate de meci în care a fost net superioară.

„U” a suferit doar al doilea său eşec din acest sezon european, în care are un parcurs fără egal. Bryce Jones jr a fost MVP-ul clujenilor, cu 18 puncte, 5 recuperări, 7 pase decisive. Andrija Stipanovic a contribuit cu 10 p, 7 rec.

Cel mai bun de pe teren a fost Sylven Landesberg, cu 26 de puncte pentru oaspeţi. Ethan Happ a adăugat 13 p, 9 rec, Roko Prkacin a reuşit 12 p, 6 rec, 3 pd, iar AJ Slaughter, 12 p.

Campioana României rămâne pentru moment pe locul al doilea în clasament, cu 6 victorii şi 2 egaluri, după Dreamland Gran Canaria, 8 victorii.

„U” va juca şi meciul următor acasă, pe 29 noiembrie, cu lituanienii de la 7bet-Lietkabelis Panevezys.

Silvășan: „Trebuie să învățăm să jucăm”

„În primul rând, trebuie să îi felicităm pe cei de la Gran Canaria. Au fost mai buni decât noi. Am putut rezista doar trei sferturi, apoi la începutul actului decisiv am pierdut mingi, iar ei au înscris puncte ușoare. De asemenea, Landesberg ne-a pus probleme. Este un duș rece, așa că trebuie să rămânem umili, să muncim în continuare și să luăm fiecare antrenament pe rând. Probabil că la un moment dat a intervenit și frustrarea. Am pierdut 24 de mingi, ceea ce este enorm pentru un meci de EuroCup. Multe dintre mingile pierdute s-au transformat în coșuri ușoare. Trebuie să învățăm să jucăm cu astfel de adversari, cu cei mai buni dintre cei mai buni. Trebuie să ne stăpânim emoțiile și să ne concentrăm la ce avem de făcut pe teren. Una peste alta, nu pot fi supărat pe băieții mei. Suntem împreună în această situație. E doar un duș rece, nu am pierdut niciun război. Suntem în continuare în top și trebuie să avem grijă la felul cum vom aborda viitoarea partidă. Trebuie să avem grijă la fiecare antrenament. Următorul meci cu Lietkabelis devine extrem de important atât din punct de vedere mental, cât și în vederea clasamentului. Le-am spus jucătorilor că trebuie să ne relaxăm, să profite de ziua și jumătate liberă pe care o vor avea. Apoi să venim pregătiți să muncim la antrenamente, să fim cu picioarele pe pământ și să rămânem împreună. Ne pare rău pentru faptul că nu am putut să câștigăm un meci cu o astfel de atmosferă. Le mulțumim fanilor prezenți, a fost extraordinar să jucăm cu sala plină. Din păcate, nu am putut să obținem o victorie, însă le promitem că vom munci în continuare și ne vom lupta să le aducem cât mai multe bucurii”, a transmis Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

