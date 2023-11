Ciprian Deac, vizibil dezamăgit după atacul tatălui său la adresa lui Andrea Mandorlini: „Nu am nevoie de avocat”

Ciprian Deac a reacționat în urma scandalului iscat la CFR Cluj. Tatăl jucătorului a lansat acuzații dure la adresa antrenorului clubului: „Mandorlini l-a umilit în casa lui!”.

Tatăl lui Ciprian Deac, Ioan Deac, îl acuză pe antrenorul lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini, că i-a umilit fiul prin tratamentul la care l-a supus în ultima perioadă. Declarațiile vin după ce, în ultimele 3 partide, mijlocașul a strâns doar 14 minute jucate și nu a mai fost deloc titular în ultima lună.

„Exact nu vă poate spune decât domnul Mandorlini ce se întâmplă. Asta e deranjant, pentru că nu există comunicare. Înțelegeți? Deci, în afara lipsei de respect față de el și a umilinței la care e supus, nu există comunicare. Într-o țară normală, într-un stat normal, într-un club normal, antrenorul, dacă supune un jucător la tratamentul la care l-a supus pe Ciprian, trebuia să vină cu argumente. Să spună: «Nu îmi place cum te pregătești, nu intri în viziunea mea, nu ești în conceptul meu»”, a declarat tatăl lui Ciprian Deac pentru Fanatik.

Ciprian Deac: „Nu am nevoie de avocat”

Ciprian Deac a acordat un interviu celor de la CFR Cluj în care s-a declarat dezamăgit de reacția părintelui său. Fotbalistul s-a delimitat de declarațiile tatălui său și a mărturisit că a fost luat prin surprindere de felul în care acesta a reacționat la adresa lui Andrea Mandorlini.

„Mi-am dorit foarte mult să clarific situația și să spun că nu îmi convine, nu îmi face cinste și sunt foarte supărat de cele apărute. Chiar voiam să vorbesc cu voi, să îmi spun și eu părerea.

Îmi pare rău că a apărut asemenea lucru, mai ales acum când mai avem șase meciuri foarte importante, în care trebuie să fim liniștiți, trebuie să fim concentrați. Voiam să îmi cer scuze pentru cele întâmplate.

Pe de o parte, îl înțeleg și pe tatăl meu, pentru că este subiectiv și fiecare tată de fotbalist își dorește ca fiul său să joace cât mai mult, dar nu pot să accept asemenea lucruri. Dacă avea ceva de zis, trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa. După cum știți, sunt un tip care nu m-am băgat în niciun conflict și chiar fug de conflicte și nu îmi plac scandalul. Voiam să lămuresc această situație și să spun că nu ne-a afectat vestiarul, suntem uniți în continuare și toți băieții sunt concentrați la meciurile care urmează.

Am vorbit și cu antrenorul, era normal, nimănui nu îi place să vadă asemenea articole. Îl înțeleg perfect și pe dânsul, dar cred că cel mai rău din această poveste am ieșit eu. Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocat, nu am nevoie ca cineva să vorbească în numele meu. Nu știam de acest articol, și eu am fost surprins. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, pentru că nu îmi face cinste și nu mă reprezintă asemenea lucru. Am muncit de mic să îmi fac un nume, am muncit de mic să ajung la o echipă bună, să fac performanță și să se vorbească lucruri bune despre mine. Referitor la ce s-a întâmplat, sunt supărat și azi noapte nu am reușit să adorm, pentru că m-a afectat foarte mult”, a declarat Ciprian Deac.

Ciprian Deac susține că declarațiile tatălui său nu au stricat atmosfera din vestiarul CFR-ului și a transmis că este pregătit să ajute echipa ori de câte ori Andrea Mandorlini îl va trimite pe teren.

„E o atmosferă foarte bună în vestiar, ne-am pregătit foarte bine toată săptămâna. Au fost niște antrenamente destul de grele, pentru că e o perioadă în care putem încărca, în care mai putem să ne încărcăm bateria pentru ultimele șase meciuri. Urmează niște meciuri foarte grele, adevărate finale și sperăm ca în acest an, când se trage linie, să fim pe primul loc. Cred că orice jucător care nu joacă e nefericit. Toți vin, se pregătesc și când vine sărbătoarea, pentru că așa văd eu atunci când vine ora meciului, nu te afli pe foaia de joc în primul unsprezece. E normal că sunt supărat, dar nu pe antrenor. Poate și eu greșesc, dar sunt un tip care nu renunță ușor și am trecut prin multe situații dificile. Dacă stau bine să mă gândesc, cele mai dificile momente sunt cele în care ești accidentat și nu poți juca și îți dorești doar să fii sănătos. Nu îmi rămâne decât să mă pregătesc, să vin la antrenament cu bucurie, să îmi fac treaba cât mai bine și dacă e nevoie de mine cinci minute, două minute, zece minute sau un meci, voi fi prezent și voi încerca să îmi ajut echipa așa cum am făcut tot timpul”, a adăugat Ciprian Deac.

