CFR Cluj a ratat o „șansă de aur” cu Hermannstadt. Clujenii pleacă fără punct de la Sibiu

CFR Cluj a pierdut, luni seară, scor 1-0 (0-0), meciul împotriva echipei FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt a încheiat turul Superligii de fotbal pe locul al patrulea, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0)/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

FC Hermannstadt a încheiat turul Superligii de fotbal pe locul al patrulea, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, în ultimul meci din etapa a 15-a.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Cristian Neguţ (61), fost jucător la CFR, cu un şut din marginea careului. Sibienii au ajuns la 11 etape consecutive fără înfrângere, 3 victorii şi 8 egaluri.

CFR are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri şi un eşec.

AFC Hermannstadt - FC CFR 1907 Cluj 1-0 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu

A marcat: Cristian Neguţ (61).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Florian Alexandru Vişan (Galaţi)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) – LPF

Andrea Mandorlini, conștient că CFR Cluj a ratat o „șansă de aur” cu Hermannstadt

Astfel, ardelenii nu au profitat de eșecul FCSB-ului cu Rapid și au ratat șansa de a urca pe primul loc la finalul turului de sezon regulat. CFR a rămas pe locul al doilea, la un punct în spate, situație care îl nemulțumește pe Andrea Mandorlini.

Tehnicianul CFR-ului s-a arătat dezamăgit de jocul făcut de elevii săi, mai ales în compartimentul ofensiv.

„Din păcate a fost un examen important pe care l-am picat. Campionatul e lung, dar în acest moment suntem triști, a fost un meci important și noi n-am arătat bine. Am avut o posesie bună a mingii, dar nu am fost incisivi și concreți în fața porții.

Din păcate, nu am fost periculoși. Am puține lucruri de spus. Pentru cât am avut posesia, n-am fost suficient de periculoși. Acest meci nu trebuia pierdut. Am picat un examen important, inclusiv eu. Putem vorbi mult despre acest meci. Voiam să fim pe primul loc. Era important să nu facem un pas greșit, dar din păcate am făcut-o”, a spus Mandorlini.

Antrenorul sibienilor: „Au făcut un meci extraordinar”

La finalul partidei, Marius Măldărășanu s-a declarat bucuros de rezultatul final și a ținut să își felicite elevii pentru efortul depus.

În plus, tehnicianul a dezvăluit că nu se gândește să plece de la Sibiu.

„Mă bucur că am câștigat astăzi, am urcat pe locul patru. La ședința tehnică nu am mai discutat cu băieții despre o motivare. Mă bucur că am câștigat și că au făcut un meci extraordinar. O primă repriză echilibrată, am făcut o singură greșeală. Mă bucur că au înțeles ceea ce le-am cerut, au câștigat spațiu.

A doua repriză a venit golul, apoi a trebuit să cedăm posesia. De data asta ne-a ieșit spre deosebire de meciul trecut. Îmi felicit băieții pentru efort și atitudine.

Era clar că ei vor forța și noi vom profita de spații. Am avut câteva ocazii de a marca golul doi, dar a fost bine. Au apărut ocazii multe în repriza a doua, dar este o victorie meritată.

Până la urmă am câștigat, nu cred că s-a anulat corect golul al doilea. A fost un paravan.

(Dacă vine vreo ofertă din Superligă sau din afară? - n.red.) Nu plec! Mă simt bine, îmi fac meseria și sunt lăsat să îmi fac meseria. Pentru mine asta e cel mai important lucru. Sunt aici, am o treabă de făcut cu băieții. Chiar nu m-am gândit să plec, mă simt bine și aș vrea să fac o performanță frumoasă aici”, a declarat Marius Măldărășanu.

