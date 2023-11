Ioan Ovidiu Sabău, vizibil dezamăgit după „U” - CFR Cluj 1-1: „Aș fi vrut să câștigăm”

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-0), joi seara, pe Cluj Arena, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj/ Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, nu și-a ascuns supărarea pentru că echipa sa nu a obținut toate cele trei puncte.

„A fost un meci în care mai mult ne-am studiat și nu a riscat nimeni. Nu am avut mai multă răbdare și să schimbăm direcția, am jucat destul de târziu. Una peste alta, mie mi-a fost teamă că vom suferi mult din cauza deplasării trecute. A trebuit să mă adaptez la situația jocului. Un meci pe care puteam să-l jucăm mai bine în a doua repriză.

Aș putea să spun că un rezultat corect, chiar dacă am avut două ocazii mari pe final. Este un rezultat echitabil. Atmosfera este una senzațională, asta înseamnă să îți câștigi speranța fanilor. Ei când au simțit lucrul acesta au venit să ne încurajeze.

Ei au un lot valoros și cu experiență, chiar pot să facă două echipă. Trebuie să câștigăm ca să ne calificăm (n.r. meciul cu Botoșani), ne dorim foarte mult. Aș fi dorit să câștigăm astăzi. Sunt puțin supărat, trist pentru că aș fi vrut să câștigăm, chiar și jucătorii și-au dorit”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

