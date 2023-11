Mircea Lucescu a demisionat de la Dinamo Kiev. Antrenorul român și-a anunțat retragerea definitivă din fotbal. „A fost ultimul joc”

Antrenorul român Mircea Lucescu a anunţat, vineri, că demisionează de la echipa de fotbal Dinamo Kiev. Acesta a anunțat că se retrage din fotbal definitiv.

Mircea Lucescu/Foto: dynamo.kiev.ua

Mircea Lucescu a anunţat, vineri, că demisionează de la echipa de fotbal Dinamo Kiev, după ce aceasta a pierdut derby-ul cu Şahtior Doneţk (0-1), în campionatul Ucrainei.

„Azi nu aş vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Am decis să-mi închei cariera. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Şahtior. Vă mulţumesc tuturor şi sper că am lăsat o amprentă în fotbalul ucrainean. Sunt recunoscător preşedintelui lui Şahtior, Rinat Ahmetov, şi preşedintelui lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, pentru munca lor comună. Mi-ar fi plăcut să închei într-un mod diferit, dar totul se termină - o carieră de fotbalist, şi fotbalul în sine, şi dragostea, şi viaţă. Totul are un început şi un sfârşit”, a declarat Lucescu în conferinţa de presă de după meci, citat de site-ul oficial al clubului.

Reputatul tehnician român (78 ani) s-a referit și la contextul dificil din Ucraina, din cauza războiului declanșat de Moscova.

„Mi-a fost foarte greu să trăiesc războiul, absenţa suporterilor în tribune şi momentele de linişte dinaintea fiecărui meci. De-a lungul anilor devii mai sentimental şi, în acest sens, fiecare joc a fost din ce în ce mai greu pentru mine. M-am gândit constant la cei care mor în fiecare zi pe front, la populaţia civilă care suferă şi e greu să îmbini toate acestea cu fotbalul”, a explicat Lucescu.

Lucescu o antrena pe Dinamo Kiev din vara anului 2020 şi avea contract până la finalul acestui sezon. În primul său sezon la Dinamo Kiev, Mircea a câştigat toate trofeele interne - titlul de campion, Cupa şi Supercupa Ucrainei.

Mircea Lucescu a pregătit-o pe Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016. Cu el la cârmă, echipa din Doneţk a cucerit opt titluri de campioană a Ucrainei, şase Cupe şi şapte Supercupe. O menţiune specială pentru tehnicianul român este câştigarea Cupei UEFA în sezonul 2008-2009, după o finală cu Werder Bremen (2-1 după prelungiri).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: