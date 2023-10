Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, în cel mai bun an al carierei: „Îmi doresc mai mult”

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan se află în cel mai bun an al carierei sale. Aceasta susține că familia a susținut-o pe tot parcursul progresului ei.

În pauza dintre partidele turneului WTA 250 Transylvania Open, Ana Bogdan a oferit un interviu în exclusivitate pentru Flashscore.

Înainte de a se apuca de tenis, Ana Bogdan a făcut schi, iar ulterior s-a gândit să își facă o carieră în tenis.

„Toată familia a făcut schi, din bunici și străbunici. La un moment dat a fost un an în care nu prea ninsese și nu aveam zăpadă și condiții de antrenament. Atunci, părinții mei au decis să încerc să joc mai mult tenis. Nu era ceva stabilit că gata, fac performanță.

Au zis să încercăm să jucăm mai mult tenis pentru că se poate juca în sală, afară, în orice anotimp. După ce am început să joc mai des tenis mi-am dat seama că îmi place și aș vrea să fac mai mult de atât și s-a transformat în a face performanță”, a declarat jucătoarea de tenis pentru sursa citată anterior.

Parcursul său în lumea tenisului nu a fost una ușoară. Aceasta a declarat că a avut parte de multe dificultăți, iar când avea 17-19 ani a pierdut contracte din cauza accidentărilor.

„Eu la vremea respectivă am trecut printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere al accidentărilor. A fost o perioadă grea pentru mine între 17-19 ani pentru că m-am accidentat și am pierdut atunci toate contractele pe care le aveam. Toate oportunitățile pe care mi le-am creat ca junioară, fiind numărul 2 mondial, s-a cam dus în perioada respectivă.

Nu a fost o trecere ușoară, lină, cum poate a fost la alte fete. Am avut mult de muncă și am învățat multe din acea perioadă”, a transmis Ana Bogdan.

Părinții, cel mai mare sprijin pentru Ana Bogdan

Părinții jucătoarei de tenis Ana Bogdan au susținut-o în cele mai grele momente din cariera sa.

„În primul rând am avut grijă de sănătate și am început să merg la turnee. Nu mai aveam clasament și am mers la turnee (10.000$ ITF, denumirea veche) în Antalya pentru că erau în același loc și costurile erau mai mici decât dacă aș fi călătorit dintr-o parte în alta a lumii. Știu foarte bine că părinții mei treceau printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Stăteam acolo, jucam calificări, nu primeam niciun punct, niciun ban. Treceam de calificări (3-4 meciuri), intram pe tablou și eram deja obosită față de cele care intrau direct și aveam mult de muncă. După o lună și ceva de muncit acolo, văzând că nu iau nici puncte, nici bani, mi se părea că toată munca mea este în zadar. M-am întors acasă dezamăgită. Îi spuneam mamei că eu nu cred că are vreun sens să continui dacă nu reușesc să trec mai departe, dar am avut mare noroc cu părinții mei că m-au susținut cu toate puterile și m-au făcut să merg mai departe. Aceea a fost o perioadă foarte grea pentru mine și abia după câteva luni am început să câștig turneele respective, și să câștig și bani și puncte și să mai urc în clasament pentru a merge la turnee mai mari”, spune Ana Bogdan.

În prezent locul 73 WTA, Ana Bogdan a atins în acest an cea mai bună clasare din carieră, locul 39 WTA și a jucat cel mai lung tie-break din istoria Wimbledonului.

