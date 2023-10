Naționala României, doar 0-0 cu Belarus în preliminariile EURO 2024. Edi Iordănescu: „Toți suntem supărați”

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, joi seara, pe Stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, joi seara, pe Stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024/ Foto: Echipa națională de fotbal a României - Facebook

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, joi seara, pe Stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Tricolorii au făcut un pas greşit în lupta pentru calificare, nereuşind să se impună în faţa unei echipe modeste, pe care am dominat-o clar.

România a atacat mult, însă a făcut-o lent, previzibil, jucătorii antrenaţi de Edward Iordănescu fiind lipsiţi de claritate la ultima pasă sau în faţa porţii.

Gazdele (Belarus îşi joacă meciurile de acasă pe teren neutru, conform deciziei UEFA - n.red.) au avut prima ocazie de gol, dar şutul lui Klimovici (6) a trecut puţin pe lângă poartă.

Stanciu a ratat prima ocazie clară a echipei României (10), şutul său din careu fiind respins de portar. Alibec (16) a tras de la 16 metri, dar Ignatovici a respins în corner. Drăguş (18) a reluat cu călcâiul la un corner, însă balonul a ocolit poarta. Stanciu (23) a fost din nou periculos, dar voleul său de la 15 metri s-a dus peste poartă. Căpitanul Stanciu a avut o şansă (35), dar mingea trimisă din lovitură liberă nu i-a dat emoţii portarului.

După pauză, ostilităţile au continuat după acelaşi şablon. Alibec (53) a şutat în Politevici din câţiva metri, iar apoi Răzvan Marin l-a pus la încercare de Ignatovici (54), cu un şut de la 25 de metri, dar goalkeeper-ul a respins de sub transversală.

Konţevoi (56) a şutat din întoarcere, în plasa laterală, la unul dintre puţinele atacuri reuşite ale gazdelor. Moruţan a trimis un şut-centrare (66), dar Ignatovici a respins în Hagi. Stanciu a tras periculos la colţul lung, dar mingea a ocolit poarta (69). Moldovan a avut două intervenţii salvatoare la două mingi expediate de Konţevoi (67, 86).

Ocaziile României au fost rare în ultima parte a meciului, notabil fiind şutul imprecis al lui Bancu (80), din poziţie bună. România a încheiat cu o posesie net superioară, 64%-36%), cu 21-9 şuturi la poartă şi doar 5-2 pe poartă, 9-4 la cornere etc.

După această remiză, România se menţine pe locul secund, cu 13 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar urmată de Israel, 11 puncte, Kosovo, 7 puncte, Belarus, 5 puncte, şi Andorra, 2 puncte. România va juca duminică pe Arena Naţională, cu Andorra (21:45), într-un meci fără spectatori, dar cu accesul permis copiilor sub 14 ani.

Edward Iordănescu: „Toți suntem supărați”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, joi seara, după remiză că este supărat la fel ca şi jucătorii, dar rămâne încrezător că prima reprezentativă poate obţine în cele din urmă calificarea la turneul final.

„Nu există jocuri dinainte câştigate şi eu am avertizat că ne aşteaptă un meci greu. Toţi suntem supăraţi, dar eu rămân la fel de încrezător că o vom scoate la capăt. Chiar dacă trebuie să ne mai şi chinuim şi trebuie să luptăm până în ultimul meci, ultimul minut, ultima secundă. Suntem pregătiţi să suferim, asta este, aşa suntem noi. Nu putem să ne facem lucrurile mai uşoare, cu toate că dorinţă a fost. Orice putem să reproşăm, dar nu că nu a fost dorinţă şi atitudine. Dar suntem toţi trişti că nu am câştigat jocul”, a menţionat el la postul Digisport.

„Personal nu am ce să reproşez echipei din punct de vedere al efortului, al atitudinii, cifrele sunt toate în favoarea noastră. Trebuie să fim obiectivi şi să spunem că a fost un meci controlat de noi din toate punctele de vedere. Am avut ocaziile noastre şi dacă gestionam lucrurile mai decis, dacă eram mai inspiraţi la ultima pasă, la ultima execuţie cu siguranţă vorbeam altfel în acest moment. Dar ăsta este fotbalul. Au fost meciuri în care poate am creat mai puţin, dar am câştigat, iar azi am creat mai mult, dar, din păcate ne-a lipsit golul. A părut că ne-am dorit foarte mult, dar am ales procedeele greşite. În plus, am avut un adversar care în multe momente s-a pus pe două linii şi a încercat să absoarbă presiunea noastră. Toate schimbările noastre au fost pur ofensive, tocmai pentru a aduce inspiraţie şi claritate în faţa porţii”, a adăugat selecţionerul.

Edward Iordănescu susţine că se aşteaptă din nou ca el şi jucătorii să fie criticaţi după acest egal.

„A fost vreun meci fără critici? Deşi puteam să venim cu lucruri constructive, să încurajăm generaţia asta care vine, care are nevoie de sprijin. Câteodată din interior parcă de abia se aşteaptă un pas greşit ca să avem ce să criticăm. Cu siguranţă sunt motive pentru critici, dar mai sunt 3 meciuri de jucat şi suntem neînvinşi. Iar mie îmi e imposibil să cred că o echipă neînvinsă în preliminarii poate să rateze o calificare”, a spus Iordănescu

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: