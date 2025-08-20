Organizatorii de nunți și botezuri, în vizorul ANAF. Ce informații trebuie să transmită fiscului?

ANAF va lua la puricat organizatorii de nunți, botezuri, aniversări și alte evenimente. Fiscul dorește să primească informații depre evenimentele organizate pentru a scădea riscul evaziunii în domeniu.

ANAF ia la puricat organizatorii de nunți, botezuri și evenimente corporate | Foto: depositphotos.com

Organizatorii de nunți, botezuri și chiar majorate vor fi nevoiți să transmită, către ANAF, informații detaliate despre evenimentele pe care le organizează, totul în mai puțin de o săptămână.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a solicitat organizatorilor, printr-o adresă scrisă, să furnizeze informații legate de evenimentele organizate în perioada august-noiembrie-decembrie 2025, potrivit digi24.ro.

Ce informații trebuie să transmită organizatorii de nunți și botezuri către ANAF?

Potrivit sursei citate, aici se încadrează evenimentele precum nunțile, botezurile și evenimentele corporate de firmă.

Informațiile care trebuie furnizate se referă la datele de identificare a beneficiarului, de asemenea, tipul evenimentului - nuntă, botez sau eveniment corporate, numărul de meniuri solicitate, prețul acestora și modalitatea de încasare a avansului, adică prin ordin de plată sau cu o simplă chitanță.

În motivarea care a fost furnizată de către ANAF organizatorilor de evenimente se vorbește despre faptul că prin această măsură se încearcă prevenirea evaziunii fiscale în domeniul sălilor de evenimente.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: