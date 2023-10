„U” Cluj-Sepsi, reeditarea duelului din finala Cupei României, pe Cluj Arena. Sabău: „E important ca noi să arătăm foarte bine”

Universitatea Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe se înfruntă luni seară, de la ora 21:00, în etapa cu numărul 12 din Superligă.

„U” Cluj și Sepsi OSK din finala Cupei României, 24 mai 2023/ Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

FC Universitatea Cluj țintește primul succes din istoria întâlnirilor cu Sepsi OSK, partida din etapa a 12-a a Superligii reprezentând prima confruntare dintre cele două echipe după finala Cupei României din luna mai.

În ceea ce privește întâlnirile directe dintre „U” Cluj și Sepsi OSK, toate au avut loc pe parcursul sezonului trecut. După un 0-1 cu destule probleme pe Cluj Arena, în urma căruia au disputat meciuri la Mediaș, returul de la Sfântu Gheorghe s-a încheiat cu 2-1 în dreptul covăsnenilor.

Pe lângă aceste confruntări din campionat a urmat duelul din finala Cupei României, în care formația din Sfântu Gheorghe s-a impus la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 0-0, atât după 90 de minute, cât și după 120 de minute.

Ovidiu Sabău: „Pot fi și o echipă rănită în orgoliu”

Înaintea confruntării cu deținătoarea Cupei României, Ioan Ovidiu Sabău a declarat în cadrul unei conferințe de presă că deși Sepsi este o echipă de calitate, are o lipsă de încredere și de omogenitate.

„Depinde cum privim noi și cum analizăm situația acestei echipe. Ei au început bine campionatul, dar cred că acum e lipsă de încredere și de omogenitate. Totuși, rămâne o echipă ce are calitate și era considerată o echipă care s-ar fi putut lupta la titlu. Dacă noi le punem probleme putem exploata starea de neîncredere. Dar pot fi și o echipă rănită în orgoliu care vrea să reacționeze. E important ca noi să arătăm foarte bine, să avem curaj, atitudine, să jucăm așa cum am făcut-o la Arad sau cu FCSB. Să arătăm încredere, să luăm decizii cu personalitate.

Am recuperat niște jucători, avem un lot cu jucători buni, dar trebuie să lucrăm la relațiile de joc. Grupul se clădește pe rezultate. Au câștigat din nou respectul și aprecierea publicului, al meu, al coechipierilor. Au început să se cunoască, se simt bine, au entuziasm. Nu trebuie să ne oprim, deocamdată nu am îndeplinit vreun obiectiv. După întreruperea campionatului cred că voi avea la dispoziție toți jucătorii, cred că îi pot aduce pe toți la un nivel bun”, a declarat tehnicianul ardelenilor.

