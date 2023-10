3 jucători valoroși de la CFR Cluj, accidentați înainte de meciul contra Sepsi. Mandorlini: „Trebuie să vedem dacă îi vom recupera”

CFR Cluj joacă joi, 5 octombrie, partida restantă din etapa cu numărul 5 contra echipei Sepsi OSK. CFR Cluj are probleme de lot înainte de partidă.

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj/ Foto: CFR 1907 Official youtube

Partida restantă din etapa a 5-a opune două dintre cele mai bune echipe din Ardeal și din SuperLiga României.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 18 ori în principala competiţie internă, de 14 ori s-au impus clujenii, un joc a fost câştigat de covăsneni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Prima dispută a avut loc pe 14 august 2017, Sepsi OSK - CFR Cluj 0-2 (marcatori P. Vinicius, O. Hoban).

O singură partidă s-a terminat fără gol, pe 29 august 2020, cu CFR gazdă.

Singurul succes în campionat din contul oaspeţilor din această rundă s-a consemnat pe 10 mai 2021, CFR Cluj - Sepsi OSK 0-1 (antrenori Edward Iordănescu / Leo Grozavu).

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLiga României: 20 mai 2023, Sepsi OSK - CFR Cluj 1-2, goluri înscrise de Al. Tudorie, respectiv Cl. Petrila şi R. Janga.

CFR Cluj, probleme de lot înainte de meci

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit în cadrul conferinței de presă despre jucătorii valoroşi pe care nu îi va putea folosi în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Este vorba despre Mario Camora, Ermal Krasniqi și Cristi Manea care vor fi indisponibili pentru partidă din cauza accidentărilor.

„În meciul precedent am avut momente bune, dar în altele nu am avut forță. Așa se întâmplă când sunt multe meciuri. Noi trebuie să muncim mult să arătăm bine. Treaba principală e să recuperezi jucătorii. Consider că în unele momente am arătat bine și am reușit să ne creăm ocazii de gol.

Am schimbat multe. Și mâine vor fi multe schimbări. Au apărut probleme fizice. Trebuie să vedem dacă îi vom recupera. Unul dintre ei e Camora. Manea încă nu e disponibil. Mai e și Krasniqi. Noi avem nevoie de toți jucătorii. La toate meciurile trebuie să arătăm bine.

Mario a făcut un RMN zilele trecute și nu e o problemă foarte serioasă. Dar de trei zile nu se antrenează cu noi. E dificil să-l avem mâine. E important să-l recuperăm”, a declarat tehnicianul italian.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: