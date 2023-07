Revine sau nu Eugen Neagoe la „U” Cluj, după despărțirea cu scandal? Președintele clubului: „Nu se pune problema”

După demiterea lui Eugen Neagoe de la Universitatea Craiova, unele publicații au vehiculat ideea că acesta ar putea reveni pe scaunul de antrenor la Universitatea Cluj, în pofida despărțirii scandaloase.

Eugen Neagoe în cadrul unei conferinței de presă/FOTO: captură ecran FC Universitatea Cluj - Youtube

Demis de Universitatea Craiova, Eugen Neagoe a fost identificat drept varianta de înlocuire a lui Anton Petrea, în cazul în care conducerea echipei clujene va renunța la noul antrenor.

Președintele clubului, Radu Constantea, a negat aceste zvonuri, chiar dacă rezultatele din primele două etape nu au mulțumit.

Acesta a dezvăluit că așteaptă semnale din partea unor foști jucători ai Universității Cluj, dacă aceștia consideră că pot ajuta sau îmbunătăți situația clubului pe viitor.

Radu Constantea : „Nu se pune problema”

„Nu se pune problema să revină Eugen Neagoe. Nu luăm în calcul această variantă. În altă ordine de idei, am văzut multe articole despre Universitatea Cluj, în ultima perioadă, despre alte subiecte, care nu au avut nicio legătură cu realitatea. Suntem un club care are în continuare ca obiectiv locurile 7-9, nu ne-am impus play-off-ul și în niciun caz nu putem vorbi de un nivel de salarizare comparativ cu echipele din play-off.

Eu cred că am fi total neprofesioniști să facem o analiză după două etape. E clar că nu au fost rezultatele la care ne așteptam, dar n-am putea face o analiză într-o perioadă atât de scurtă (...) Dacă este cineva în Cluj care își dorește să vină la club îl așteptăm inclusiv în funcția de președinte, pentru a nu crea tensiune suplimentară. Am fost la acest club din liga a IV-a, am creat un buget și o stabilitate financiară. Mai mult de atât nu pot face. Îi învităm pe cei care pot să facă lucrurile mai bine să vină.

Nu, nu vreau să plec neapărat, dar și mâine dacă vine cineva și consideră că poate gestiona mai bine situația sunt dispus să îi las locul. Nu mi-am propus un scop în viață din a fi președinte la «U» Cluj. A fost o idee de-a mea și a altor oameni de a duce mai departe această echipă. Dar dacă lumea este nemulțumită nu e nici o problemă", a declarat Radu Constantea pentru Prosport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: