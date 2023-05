Emil Boc crede că „U” Cluj merita victoria în finala Cupei României: „Au dominat 100 de minute din 120, dar nu întotdeauna cel mai bun câștigă”

Emil Boc este de părere că Universitatea Cluj merita să câștige Cupa României.

Emil Boc la finala Cupei României de la Sibiu /FOTO: Emil Boc - Facebook

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a fost prezent în Sibiu unde a susținut Universitatea Cluj în finala Cupei României. Edilul s-a arătat încântat de atmosfera de pe stadion și a apreciat modul în care elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au abordat meciul împotriva celor de la Sepsi OSK.

Chiar dacă Universitatea Cluj nu a reușit să cucerească trofeul, primarul Boc privește cu optimism spre viitor și speră că performanțele obținute în actualul sezon vor sta la baza unor rezultate și mai bune în viitor.

„Vreau să îi felicit pe toți clujeni care au fost alături de «U» la Sibiu, dar și pe cei care au ținut pumnii strânși în fața televizoarelor. Am simțit cu toții forța și spiritul Universității Cluj. Prin excelență, sportul se definește prin fair-play, prin capacitatea de a susține echipa și la bine și la greu.

Nu avem ce să le reproșăm băieților. Noi vrem să vedem că fac tot ce e omenește posibil pe teren și ei au făcut asta. Au dominat 100 de minute din 120, dar nu întotdeauna cel mai bun câștigă. Și la alții au căzut victimele loteriei penalty-urilor. Suntem mândri de Universitatea Cluj, îi felicităm pe băieți”, a declarat Emil Boc pentru un post de radio local.

Finala Cupei României, cireașa de pe tort

Primarul spune că Universitatea Cluj și-a indeplinit obiectivele din acest sezon, finala Cupei României fiind „cireașa de pe tort”.

„Ne-am îndeplinit obiectivele din acest an, Cupa a fost cireașa de pe tort. Trebuie să vedem partea plină a paharului. I-am felicitat și pe cei de la Sepsi, trebuie să ai această putere. Trebuie să clădim pe ceea ce am construit. Echipa are viitor, are consistență și poate și dusă mai departe.

Avem o bază solidă pe care să construim. Le mulțumesc tuturor jucătorilor, lui Neluțu Sabău pentru sufletul pe care îl pune, lui Radu Constantea, universităților clujene, suporterilor, dar și sponsorilor care au venit alături de Primărie. Tot acest ecosistem merită felicitările noastre.

Atmosfera de pe stadion și atmosfera din Sibiu, coloanele de mașini cu steaguri au fost o adevărată plăcere. S-a degajat extrem de multă energie pozitivă. Le mulțumesc tuturor care au făcut acel efort de a veni la Sibiu. Stadionul a fost alb-negru și trebuie să mulțumim orașului pentru cum am fost primiți”, a declarat Emil Boc.

U-BT și titlul la baschet

Emil Boc a urmărit și meciul 5 al finalei Ligii Naționale dintre U-BT Cluj-Napoca și CSM Oradea. Echipa lui Mihai Silvășan a reușit să obțină o victorie impresionantă cu scorul de 82-61. Primarul speră că „studenții” vor continua să strălucească și în ultimul meci al seriei, care va avea loc pe terenul propriu, și vor reuși să câștige un nou trofeu.

„A fost o victorie extraordinară la Oradea. Ne dă speranțe mari că în meciul următor vom lua titlul. Este o victorie zdorbitoare. Am văzut doar finalul meciului și a fost absolut fabulos. Trebuie concentrare și suport maxim. Plecăm cu prima șansă", a spus primarul.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: