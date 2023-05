Emil Boc, mesaj de susținere pentru „U” Cluj după finala pierdută: „Respect și admirație superbei galerii a Universității Cluj. Ați creat o atmosferă de vis, magică pe stadion!”

Emil Boc și-a arătat susținerea pentru „U” Cluj după finala pierdută.

Emil Boc împreună cu suporterii Universității Cluj înainte de finala Cupei României /FOTO: Emil Boc - Facebook

Universitatea Cluj a pierdut dramatic finala Cupei României în fața celor de la Sepsi. „Șepcile roșii” au pierdut finala la loviturile de departajare după ce 120 de minute scorul a rămas 0-0.

Primarul Emil Boc și-a arătat susținerea față de echipă în ciuda înfrângerii suferite.

„Haide «U», și la bine și la greu!



Da, suntem triști, dar nu disperați. Am pierdut finala Cupei României la fotbal, dar am demonstrat că «U» are echipa, «U» are viitor! Am fost mai buni timp de 120 de minute de joc, dar nu am avut noroc la loteria loviturilor de la 11 m!



Vă felicităm si vă mulțumim, băieți, pentru dăruirea cu are ați luptat pe teren pentru culorile Universității Cluj! Nu avem ce să vă reproșăm! Suntem mândri de voi!



Mulțumim, Neluțu Sabău și Radu Constantea! Respect și admirație superbei Galerii a Universității Cluj si mulțumiri tuturor celor care au venit la Sibiu și au susținut echipa noastră! Ați creat o atmosferă de vis, magică pe Stadion!



Mulțumim Sibiului pentru modul in care ne-a primit și ne-a găzduit, ne-am simțit ca acasă!



Felicitări Sepsi Sfântu-Gheorghe pentru câștigarea Cupei României!



Ai învins, continuă! Ești învins, continuă!



Haide «U», și la bine, și la greu!”, a transmim Emil Boc pe Facebook.

