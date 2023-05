Ovidiu Sabău își dorește Cupa României pentru ca suporterii să fie mândri de „U” Cluj: „Vreau să văd bărbaţi în teren”

„U” Cluj va juca contra echipei Sepsi OSK, miercuri, în finala Cupei României. Ovidiu Sabău a ținut un discurs motivațional înaintea partidei.

Fanii echipei de fotbal „U” Cluj/ Foto: Sepcile rosii - Facebook

Finala Cupei României, ediţia 2022-2023, dintre Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi Universitatea Cluj se va disputa, miercuri, 24 mai, de la ora 20:30 pe stadionul Municipal din Sibiu.

Ioan Ovidiu Sabău a declarat, marţi, la Sibiu, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori să câştige Cupa României pentru ca suporterii să fie mândri de „U” Cluj.

„Acest meci înseamnă posibilitatea să câştig un trofeu ca antrenor, mă responsabilizează foarte mult. Am fost format, crescut la «U», faptul că am debutat la acest club mă responsabilizează, mă obligă şi am o satisfacţie în momentul în care îi văd pe suporterii noştri că sunt fericiţi şi mi-aş dori foarte mult să-i facem să fie mândri de noi şi cred că o putem face în primul rând prin atitudine, prin starea de spirit, să nu cedăm niciun moment.

E posibil ca ei (Sepsi – n.red. ) să plece cu prima şansă, să fie favoriţi, e o echipă care pare mai omogenă, echipă care a ajuns să joace în play-off, înseamnă că are calitate, multă experienţă, un antrenor la fel, pe care îl respect foarte mult. Avem şansa noastră, pentru care trebuie să luptăm. Vreau să văd bărbaţi în teren”, a declarat Sabău înaintea finalei cu Sepsi OSK.

„Am ajuns până aici şi nu ai cum să nu-ţi doreşti să câştigi trofeul”

Fostul internaţional a recunoscut că există o presiune, dar a ţinut să sublinieze şansa pe care o au jucătorii de a cuceri un trofeu:.

„Am ajuns până aici şi nu ai cum să nu-ţi doreşti să câştigi trofeul. Nu reuşeşti de multe ori să te întâlneşti cu o astfel de şansă. Asta le-am explicat şi jucătorilor, nu trebuie să-i încarce prea mult, până la urmă trebuie să jucăm fotbal. Faptul că te încarci prea mult s-ar putea să anuleze din calitatea jocului. E o presiune şi prin ceea ce am făcut, faptul că în timpul campionatului am avut nişte meciuri foarte-foarte bune. Am jucat cu o echipă Farul pe care am bătut-o, înseamnă că avem potenţial. Şi jucătorii noştri trebuie să creadă în şansa lor, iar când ai în spate un astfel de public este un bonus. Nu cred că suporterii s-ar simţi bine, că ar fi mulţumiţi dacă noi am pierde această finală”, a adăugat Sabău.



Sabău nu s-a arătat interesat de faptul că printr-o victorie în finală ar putea să ajute pe CFR Cluj sau pe Universitatea Craiova să se califice în Europa Conference League, „U” neavând licenţă pentru cupele europene.

„Nu mă interesează dacă ajut pe CFR Cluj sau Universitatea Craiova, mă interesează să mă ajut pe mine. Jucăm pentru suporterii noştri. Sper să aşez foarte bine echipa în teren, să motivez jucătorii, să le dau sarcinile corecte, să le dau încredere să facă ceea ce ei ştiu să facă. Suntem o echipă care ştim să jucăm fotbal, iar mâine asta vrem să facem”, a transmis antrenorul echipei.

Fanii „U” Cluj au organizat „la sânge” coregrafia pentru meciul din finala Cupei României

Suporterii echipei FC Universitatea Cluj au organizat în cel mai mic detaliu coregrafia pentru meciul din finala Cupei României care va avea loc la Sibiu.

„Miercuri cântăm alături de «U» așa cum numai noi știm! Avem de câștigat o finală! Capu’ sus ca în ’65! Cupa României trebuie adusă acasă, iar!

Mâine (miercuri, 24 mai - n.red.) ne întâlnim începând cu ora 12:00, în Piața Mare din Sibiu! La 18:00 pornim spre stadion grupați în corteo. Parcurgem distanța în 30-40 minute, astfel încât la ora deschiderii porților să fim prezenți acolo.

Pe fiecare scaun din Peluza noastră veți găsi câte o vestă de pânză și câte o plăcuță de carton. Toate aceste elemente trebuie să rămână obligatoriu pe locurile unde au fost găsite! Este foarte important ca vestele și plăcuțele să rămână exact pe locurile pe care au fost așezate în prealabil!

Reușita coregrafiei depinde de asta . Vestele se îmbracă numai la semnalul primit la portavoce! De asemenea, plăcuțele se ridică deasupra capului doar cu partea colorată înspre teren, exclusiv la semnalul primit de la portavoce!

Nu se schimbă locurile și/sau poziționarea elementelor de coregrafie! Ele rămân exact pe scaunele unde au fost așezate înainte și unde au fost găsite de voi. Coordonarea acțiunilor și activităților din Peluză se face exclusiv prin instrucțiunile primite de la portavoce. La distribuirea de steaguri sau pânze, acestea se vor folosi conform indicațiilor primite!

Stăm alături de Simbolul Unor Inimi Românești și cântăm tot timpul urmând valorile Universității! Fără excepție. Asta-i treaba noastră, să încurajăm studenții! Urmăm exclusiv indicațiile și tonul primite de la portavoce! De disciplina și atenția cu care urmăm toți pașii gândiți, depinde modul în care transmitem Vibrația Alb și Negru în teren! Numai astfel încurajăm Studenții exemplar și îi purtăm spre victoria așteptată peste 50 de ani.

Nu avem voie să uităm că este zi de sărbătoare pentru noi! Cinstim istoria pe care am moștenit-o și orașul care ne-a fost casă în vremuri tulburi. Trebuie să ne încurajăm studenții cu fair play și respect față de valorile Universității!”, au transmis Șepcile Roșii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: