Dan Petrescu este supărăt pe defensiva sa din meciul cu Rapid: „Apărarea a fost de cascadorii râsului în prima repriză”

Dan Petrescu și-a criticat jucătorii din defensivă pentru jocul făcut în meciul cu Rapid.

Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Dan Petrescu a spus că linia defensivă, formată în Giulești din Cristi Manea, Bogdan Țîru, Yuri și Christopher Braun a fost mult sub așteptările sale.

„Suntem foarte supărați, am început meciul de la 0-2, cu un penalty ușor acordat, normal, e a treia oară. Golul doi, un șut de la distanță, apoi a fost doar o echipă pe teren. Am dat gol, am avut ocazii rarisime. Nu înțelegeam cum să fie la pauză 3-1, când am jucat doar noi!

Apărarea a fost de cascadorii râsului în prima repriză. Să iei trei goluri din trei atacuri, mi se pare ceva... Se vede lipsa celor trei (n.r. Camora ,Burcă și Deac), știam că așa va fi. Plus jucătorii de atac, care au fost dați. Am făcut schimbări doar că trebuia să fac schimbări”, a declarat Dan Petrescu după meci.

CFR Cluj, tot mai departe de titlu

CFR Cluj a pierdut meciul cu Rapid, scor 3-1, disputat luni în Giulești. 3-1. CFR Cluj a bifat al treilea eșec la rând, 1-3 pe terenul Rapidului, în etapa a șasea din play-off. Toate golurile s-au marcat în prima repriză.

Pentru gazde au marcat Dugandzic ('9 penalty, '45+2) și Kait ('12), în timp ce pentru oaspeți a punctat Braun ('15).

În urma acestui succes, Rapid a acumulat 34 de puncte și se apropie de podium. De cealaltă parte, CFR a pierdut din nou puncte importante și rămâne pe locul 3 (38 de puncte). CFR Cluj a avut două eșecuri la rând și numai două victorii în ultimele șapte partide oficiale. Feroviarii nu au mai bifat un meci fără gol primit în deplasare din 30 ianuarie 2023: 1-0 la FC Voluntari.

Clujenii sunt la 5 puncte în urma Farului. Au căzut pe locul 3 în clasament, la 2 puncte în spatele FCSB-ului și dacă Sepsi câștigă Cupa vor fi nevoiți să joace un meci de baraj pentru accesul în preliminariile Conference League.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: