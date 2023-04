Dan Petrescu amână semnarea unui nou contract cu CFR Cluj: „M-a stresat, hai să facem contractul”

Dan Petrescu a amânat semnarea unui nou contract cu CFR Cluj, în ciuda insistențelor patronului Ioan Varga.

Dan Petrescu a amânat semnarea unui nou contract cu CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Antrenorul echipei CFR Cluj aşteaptă meciul cu Rapid București dar şi rezultatul meciului Universitatea Craiova - FCSB, pentru a vedea ce poate negocia cu ardelenii. Petrescu vrea asigurări de la patron că va investi în transferuri pentru a ajunge în grupele cupelor europene.

Dan Petrescu este totuşi optimist în privinţa capacităţii financiare a clujenilor și a precizat că patronul clujenilor ar fi încercat să-l convingă cu un nou contract de 5 ani.

Antrenorul echipei CFR Cluj vrea însă să aştepte limpezirea situaţiei din clasament.

„E motivat, de aia mi-a și propus 5 ani de contract. Cred că nu propunea așa ceva dacă avea probleme. Și azi m-a stresat, hai să facem contractul. Și i-am zis să așteptăm meciul cu Rapid ca să avem timp să vorbim despre el. I-am zis că sunt de acord, el vrea să semnez.

Dacă vrea să semnez un contract pe 5 ani, nu cred că are probleme sau vrea să plece din fotbal. Altfel nu mi-ar fi propus acest contract (…) Nu am puterea să devin acționar. Și bine că m-ați întrebat. Eu am amânat foarte mulți bani pe care îi am de primit, vreo 4-5 luni. Amân pentru a se primi licența. Dar în niciun caz eu nu am dat bani împrumut la nimeni. Dar dacă ar fi fost nevoie, 100% aș fi făcut-o pentru Neluțu și pentru CFR”, a spus Dan Petrescu, înainte de Rapid – CFR Cluj, într-o conferință de presă.

