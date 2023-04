Andrei Burcă, atenționat de Cristi Balaj după declarațiile de la finalul meciului cu FCSB

Cristi Balaj și-a exprimat părerea în legătură cu declarațiile lui Burcă de la finalul meciului.

Andrei Burcă, fundașul CFR-ului, a exprimat public nemulțumirea față de atitudinea unor colegi de echipă la meciul cu FCSB, care s-a încheiat cu scorul de 1-1 în etapa a treia a play-off-ului SuperLigii.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, l-a sfătuit pe Andrei Burcă să evite declarațiile la adresa colegilor săi.

„La supărare, apar multe asemenea declarații. Eu, dacă aș fi fost sau dacă aș fi fotbalist în momentul acesta, nu aș vorbi de colegi.

Dar ei își reglează conturile în vestiar. Sunt bărbați, nu există să gândești ceva și să spui altceva.

Public, aici vedem supărarea cât a fost de mare. Exact cum nu i-a plăcut lui Burcă atunci când a vorbit Dan Petrescu de el, sunt convins că nici lui Yeboah nu-i place acum când a vorbit Burcă”, a spus Cristi Balaj, pentru Fanatik.

Fundașul CFR-ului a fost supărat pe lipsa de lucru în echipă a lui Yeboah.

„A fost un meci disputat între două echipe care se bat la titlu. Am făcut o primă repriză foarte bună și a doua repriză, la fel, până la acea lovitură liberă. Felicitări pentru gol lui Coman, are calitate, dar până atunci am controlat partida evident, puteam face 2-0. După, am avut o șansă la 1-1, ca data trecută când am jucat, Yeboah nu pasează în fața porții. Trebuie să ne dea de gândit, nu trebuie să fim individualiști, doar așa putem triumfa la sfârșitul sezonului.

Și la Craiova, până să ne dea gol, nu au ajuns la poartă, nu au avut o ocazie. Acum, la fel, am controlat meciul și a venit acea execuție fenomenală. Dacă treceam de acea lovitură liberă, nu aveau șanse, i-am simțit în teren. După, au avut altă încredere, ne-am desfăcut mai mult, pentru că voiam să câștigăm partida. Iar trebuie să ne dea de gândit și să vorbim.

Nu se poate ca la ultima fază să rămân eu trei contra unu și să aibă acea ocazie. Trebuie să ne refacem și neapărat să facem trei puncte cu Sepsi dacă vrem să mai emitem pretenții la campionat”, a spus Andrei Burcă, la finalul meciului cu FCSB potrivit digisport.ro.

