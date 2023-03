Cum a reușit Ioan Ovidiu Sabău să reinventeze „U” Cluj: „Pentru mine a fost destul de dificilă situația”

Ioan Ovidiu Sabău a reușit de la numirea ca antrenor să o scoată pe Universitatea Cluj din zona retrogradării.

Ioan Ovidiu Sabău a reușit să o aducă pe „U” Cluj pană pe locul 8 în clasament /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Sabău a acceptat postul de antrenor principal la U Cluj după o pauză de mai mult de 8 ani și se află în prezent în fruntea echipei care l-a lansat în fotbalul mare. La o etapă înaintea finalului sezonului regulat, „U” Cluj se află pe locul 8 în clasament, cu 34 de puncte acumulate. „Studenții” sunt la o distanță de cinci puncte față de Hermannstadt, echipa de pe locul 13, care este prima care ar urma să joace în barajul de menținere/promovare.

Ioan Ovidiu Sabău a obținut 4 victorii, 3 remize și o singură înfrângere în 8 meciuri de la venirea la Universitatea Cluj.

Legenda sportului Clujean a spus că nu a avut o misiune ușoară în a o reînvigora pe „U” Cluj.

„Pentru mine a fost destul de dificilă situația, am fost crescut la centrul de juniori, am debutat în Liga 1 la U Cluj, te simți mai responsabil. De obicei, cu cei de-ai casei nu prea există răbdare. Nu a fost ușor, m-au ajutat jucătorii să mă reacomodez în postura de antrenor. Am jucători foarte ușor de antrenat.

Am avut o perioadă bună, a contat acea victorie cu Voluntari, am făcut un meci bun cu Rapid și a venit șocul cu Craiova. Am avut o săptămână în care ne-am antrenat doar pe sintetic și am dat de o echipă în formă, au prins o zi foarte bună. Am zis că nu sunt antrenor de rezultate. Au fost momente grele, dar au rămas aceiași jucători valoroși, oameni deosebiți.

A trebuit să realizez la ce nivel sunt ei și ce sistem se potrivește. Am avut doar 3 săptămâni la dispoziție. Am mai făcut niște transferuri, am schimbat mai multe sisteme de joc, a trebuit să formez acele relații de joc, nu a fost ușor. Am realizat niște lucruri frumoase, dar sunt foarte, foarte preocupat în continuare de îndeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare”, a transmis Ioan Ovidiu Sabău pentru digisport.ro.

CITEȘTE ȘI: