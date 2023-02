Eugen Neagoe rămâne optimist pentru meciul contra CFR Cluj: „Jucăm în compania echipei campioane, dar asta este mai puţin important”

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc sâmbătă seară, de la ora 20:00, într-un meci din etapa cu numărul 25 din SuperLigă. Neagoe, antrenorul Universității Craiova vrea ca echipa lui să arate bine pe teren.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj și Eugen Neagoe, antrenorul Universitatea Cluj/ Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

Universitatea Craiova - CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 25-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 11 februarie, de la ora 20:00.

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este mai puţin important faptul că echipa sa va întâlni campioana României în următoarea etapă a Superligii, fiind concentrat pe jocul fotbaliştilor săi în meciul cu CFR Cluj.

Neagoe: „Jucăm în compania echipei campioane, dar asta este mai puţin important”

„Este o partidă ca toate celelalte, foarte dificilă. Jucăm în compania echipei campioane, dar asta este mai puţin important. E foarte important cum vom arăta noi. Şi eu cred că jucătorii şi-au dat seama de greşelile pe care le-am făcut la ultima partidă, cu Farul, în special în prima repriză, când am arătat foarte rău, cum nici eu şi nici jucătorii nu-şi mai doresc să arătăm la vreun joc. Ştiu că şi suporterii noştri sunt dezamăgiţi, dar eu sunt convins că mâine lucrurile vor sta cu totul şi cu totul altfel. Am conştientizat greşelile pe care le-am făcut în meciul cu Farul, am vorbit despre ele. A fost o partidă nereuşită, un joc slab pe care l-am făcut la Constanţa. Dar este istorie acest joc şi mâine seară vreau să intrăm foarte montaţi, cu atitudine foarte bună, care ne-a lipsit la Constanţa. Sunt convins că aşa vor sta lucrurile şi vom arăta cu adevărat altfel”, a declarat Neagoe.

Tehnicianul consideră că jucătorii pe care îi are a dispoziţie sunt valoroşi, dar în anumite momente nu au tratat meciurile aşa cum ar fi trebuit.

„Suntem o echipă valoroasă şi îmi menţin părerea pe care am avut-o din prima zi de când am venit aici, deşi au fost sincopele pe care le cunoaştem. Cred că jucătorii şi-au dat seama că fără atitudine, fără implicare din partea tuturor nu se poate, emblema clubului nu poate să câştige lejer o partidă. E important ce faci pe teren, nu cum te numeşti. Eu am crescut aici, cunosc spiritul Universităţii Craiova, a fost altul. Cred că băieţii au înţeles şi de mâine trebuie să arătăm altfel. Trebuie să nu-ţi fie ruşine de felul cum te prezinţi în teren. Toţi ştim că băieţii au valoare, dar asta trebuie să o arătăm în teren. Universitatea Craiova are un lot cu jucători valoroşi, dar poate în anumite momente nu am tratat jocul aşa cum ar fi trebuit”.

Neagoe spune că este încrezător că în partida cu CFR Cluj echipa sa poate câştiga, anunţând că va face schimbări în echipă după meciul pierdut cu Farul Constanţa.

„Îngrijorat trebuie să fii întotdeauna. Eu cred că am experienţă destul de multă şi ştiu ce trebuie făcut. Trebuie să fim mult mai determinaţi în fiecare zi, să ne dorim mai mult, iar lucrurile vor arăta altfel. Frică nu trebuie să ne fie de absolut nimeni, sunt jucători profesionişti, au demonstrat că au valoare. Dar lucrul ăsta trebuie să se vadă şi mâine. Chiar dacă jucăm în compania unei formaţii puternice, asta nu înseamnă că nu putem să câştigăm. Vom face tot ce depinde de noi să ieşim învingători mâine seară. Eu cred că CFR va evolua cu cea mai bună formulă, cred că vor fi foarte puţine schimbări faţă de ultimul joc cu FCSB. Indiferent de ce formulă va alinia Dan Petrescu, noi trebuie să fim pregătiţi să facem o partidă bună, indiferent de numele jucătorilor care vor apărea în teren la CFR Cluj. Dacă am făcut o partidă slabă la Constanţa, cu siguranţă vor fi schimbări şi în formula de start a noastră de mâine. Trebuie să facem schimbări în momentul în care nu ai rezultatul pe care ţi l-ai dorit, trebuie să iei măsuri”, a adăugat Eugen Neagoe.

Antrenorul Universităţii consideră că echipa sa nu a pierdut toate şansele de a câştiga campionatul: „Dacă noi vom reuşi să câştigăm mâine seară, şi vom face tot ce depinde de noi pentru victorie, şi dacă vom reuşi să câştigăm jocurile următoare, situaţia se poate schimba radical. Nicio echipă nu cred că este ieşită din calculele în acest moment, dar focusul este pe jocul de mâine”.

Neagoe a precizat că în următoarea perioadă vor exista schimbări în lotul Universităţii Craiova.

