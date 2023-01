Eugen Neagoe, prezentat oficial la Universitatea Craiova: „Se ştie că Universitatea Craiova este casa mea”

Eugen Neagoe a părăsit-o pe „U” Cluj în această iarnă, alegând poziția de antrenor al Universității Craiova.

Eugen Neagoe în cadrul conferinței de presă /FOTO: Universitatea Craiova - Facebook

Eugen Neagoe a fost instalat, marţi, la conducerea Universitații Craiova, el declarând în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial că a cucerit eventul ca jucător şi îşi doreşte aceleaşi rezultate şi ca antrenor.





„Am revenit acasă cu mare plăcere şi cu entuziasm. Sper ca împreună să reuşim mai mult decât s-a reuşit până acum. Vreau ca împreună să avem rezultate bune şi foarte bune, aşa cum îşi doresc întotdeauna suporterii Craiovei. Eu la Universitatea Craiova am debutat ca jucător. Sunt unul dintre jucătorii care au contribuit la eventul reuşit de Universitatea în '91 şi la câştigarea Cupei în '93. Sper din suflet să am aceleaşi rezultate şi ca antrenor. Îmi doresc mult să reuşim. Pentru că suporteri precum cei ai Craiovei sunt foarte greu de găsit în mult alte ţări, nu doar în România. Aşa că suporterii Universităţii merită din plin ca această echipă să practice un joc spectaculos, iar apoi, bineînţeles, o dată cu jocul să apară şi rezultatele bune”, a spus tehnicianul.



Eugen Neagoe, care s-a despărţit la finalul anului trecut de Universitatea Cluj, a semnat un contract până în 2024 cu „U” Craiova. „Sper să mai punem un doi peste 2024, asta ar însemna că am reuşit tot ce ne propunem", a adăugat Neagoe.



Întrebat cât de greu a fost de convins să accepte oferta clubului craiovean, antrenorul a răspuns: „Nu a trebuit să mă convingă nici patronul şi nici preşedintele. Se ştie că Universitatea este casa mea, aici am crescut profesional, dar şi ca om. Eu niciodată nu am ascuns că sunt oltean. Eu chiar am spus că sunt mai oltean ca mulţi care au trecut în ultima perioadă pe la echipă. Şi aici m-am referit la faptul că am părinţi şi bunici aici... deci am rădăcini foarte, foarte adânci ca oltean. Deci nu a trebuit să mă convingă nimeni cu nimic, se ştie ce înseamnă Universitatea Craiova pentru mine. Până la urmă e un vis împlinit, chiar dacă nu încercat niciodată să mă autopropun aici. Am evitat aceste lucruri. Nu am venit nici la meciuri de multe ori, deşi mi-aş fi dorit, mai ales când nu aveam echipă. Dar am încercat să evit polemicile, nu mi-am dorit să intru în discuţii contradictorii”, a spus Neagoe.



Preşedintele Sorin Cârţu a afirmat în cadrul aceleiaşi conferinţe că alegerea lui Eugen Neagoe este una inspirată.



„Sperăm şi credem că suntem inspiraţi în alegerea făcută. Îţi urez bine ai venit Eugen Neagoe la Universitatea Craiova, echipa ta de suflet la care ai jucat. Ai sperat atâta timp să o antrenezi şi uite că visul s-a realizat. Eugen are sute de meciuri ca antrenor în Liga I, chiar şi în străinătate, aşa că alegerea făcută de noi am făcut-o cu gândul la ceea ce ne propunem de fiecare dată la începutul sezonului. Avem speranţa că se va realiza şi credinţa că vom reuşi împreună. Îi doresc să aibă mai multă şansă decât predecesorii lui şi rezultate mult mai bune”, a spus Cârţu.



În vârstă de 55 de ani, Eugen Neagoe a denunţat unilateral contractul cu Universitatea Cluj la finalul anului 2022 pentru a accepta oferta grupării Universitatea Craiova.

CITEȘTE ȘI: