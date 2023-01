Mihai Rotaru, despre litigiul dintre Eugen Neagoe și „U” Cluj: „E un caz în care toată lumea pierde”

Universitatea Craiova are probleme la nivelul băncii tehnice, după ce noul antrenor Eugen Neagoe a intrat într-un litigiu cu fosta echipă, „U” Cluj, și nu a putut fi instalat oficial.

Eugen Neagoe în cadrul conferinței de presă când a fost prezentat ca și antrenor al echipei Universitatea Craiova /FOTO: Universitatea Craiova - Facebook

Eugen Neagoe și-a reziliat contractul cu „U” Cluj și a decis să semneze cu echipa sa de suflet, Universitatea Craiova.

Oficialii clubului ardelean au contestat rezilierea unilaterală, iar cazul a ajuns la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor, care a oferit astăzi o amânare, pentru 2 februarie.

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre situația antrenorului și a explicat că situația s-ar putea rezolva în cursul zilei de vineri.

„Toată lumea are de suferit”

„Neagoe are o reziliere unilaterală cu U Cluj. U Cluj nu a fost de acord. Regulamentele interne spun că orice act se face între doi participanți la activitatea sportivă trebuie ratificate de către comisie. Dacă noi reziliem cu un antrenor, acea reziliere nu intră în vigoare decât după ce este ratificată. Este același caz și aici.

Aici avem un amendament, dacă una dintre părți vrea să tergiverseze, are pârghiile necesare să o facă. Sunt regulamentele noastre. Ele trebuie regândite, reformulate și așezate pentru că sunt situații hilare. Două persoane se întâlnesc, agreează o acțiune, dar durează o lună până când pot începe activitatea.

Toată lumea știa. Nu ne-am pripit. Așteptăm să își termine litigiul cu U Cluj. Sperăm că mâine se va rezolva această diferență, aceasta fiind între U Cluj și Neagoe, nu are treabă Universitatea Craiova. Toată lumea are de suferit. Este un antrenor care stă pe bară, U Cluj nu are antrenor pentru că Sabău este director sportiv, nu pot trece mai mult de 30 de zile fără ca echipa să nu aibă un antrenor principal pe bancă. Toată lumea are probleme.

Mai mult decât atât, pe toată perioada litigiului, U Cluj trebuie să îl plătească pe Neagoe. E un caz în care toată lumea pierde. Nimeni nu are de câștigat, doar dacă sunt ambiții. Vom vedea mâine dacă se rezolvă ceva, avem și niște propuneri. Avem un dialog civilizat, este o situație care nu ajută pe nimeni.

Fiecare are voie să acționeze cum dorește. Nu poți să fii supărat pe cineva care face o acțiune pentru că este de părere că are dreptate. Avem dialog cu U Cluj, asta e cel mai important. Dacă se trece de la reziliere unilaterală la reziliere de comun acord, nu ar mai trebui ratificată”, a spus Mihai Rotaru la emisiunea Fotbal Club.

Reamintim că Eugen Neagoe și-a reziliat în această iarnă contractul cu Universitatea Cluj, echipă pe care a condus-o doar patru luni. Chiar înainte de Crăciun acesta a bătut palma cu Universitatea Craiova și a anunțat clubul clujean că își dorește rezilierea. Gestul său a fost criticat dur inclusiv de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care consideră că o astfel de abordare a fost lipsită de fair-play.

CITEȘTE ȘI: