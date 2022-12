Meci din Cupa României, suspectat de blat. Echipele erau în aceeași grupă cu CFR și „U”

Meciul din Cupa României dintre CSM Alexandria și CSC Dumbrăvița disputat miercuri, este suspect de aranjament la pariuri. Echipele făceau parte din aceeași grupă cu CFR și „U”.

Trofeul Cupei României/FOTO: cuparomaniei.frf.ro

Al treilea meci jucat miercuri în grupa CFR-ului și Universității Cluj din Cupa României este suspectat de blat. Partida dintre CSM Alexandria și CSC Dumbrăvița s-a terminat cu scorul de 0-4. Oaspeții au avut parte de doua lovituri de la 11 metri și au reușit și un gol din corner.

Cotele pe goluri marcate până la pauză și în total s-au prăbușit în mod inexplicabil de câteva ori în timpul jocului, conform unei surse gsp.ro. „Au forțat atât de mult, încât cotele s-au prăbușit. A fost evident că s-au pariat foarte mulți bani în live pe cele două evenimente. Anomaliile au fost depistate și pe piața asiatică de pariuri, dar și în Europa, în special la bookmakerii din estul Europei”, conform sursei gsp.ro.

„Nu am nicio treabă cu acest lucru. Nu am nicio problemă cu cei care joacă la pariuri. Eu, ca președinte al clubului, nu joc la pariuri. Am avut un meci greu, pe un teren nămolos și am pierdut. Nu mă interesează ce fac alții. Cineva din club aruncă fumigene de genul ca să destabilizeze clubul.

A fost greșeală de portar la golul primit direct din corner. Am fost și eu portar la viața mea. Nu pot să îl acuz pe portar, pentru că ne-a ajutat foarte mult și cu Miercurea Ciuc și cu Progresul Spartac. Practic, el ne-a calificat în grupele Cupei.

Sunt mulțumit de jucători, chiar dacă am pierdut cu 4-0, și vom ataca promovarea. Pe mine nu mă interesează pariurile, nu fac blaturi. Nu am făcut asta în 7 ani de zile, de când sunt președintele clubului.

Aș putea să vă răspund cu o altă întrebare: «De ce când am pierdut cu Cozia, nu am fost acuzați că jucăm la pariuri?»”, a declarat președintele CSM Alexandria, Bogdan Ciobanu, pentru gsp.ro.

Partida nu a putut fi vizionată nicăieri la TV și nici măcar pe FRF TV, platforma de streaming a Federației unde de obicei sunt transmise jocurile care nu intră în programul televiziunilor de sport.

