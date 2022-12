Reacții aprinse din partea adversarilor după meciurile cu „U” și CFR. Gheorghe Hagi: „E lipsă de respect față de munca pe care am depus-o”

„U” Cluj și CFR s-au calificat mai departe din grupele Cupei României, după partidele disputate împotriva Rapidului și Farului. Gheorghe Hagi a avut o reacție vehementă la finalul meciului cu CFR, ațintită către mediatizarea slabă a partidei.

Adi Mutu și Gheorghe Hagi/FOTO 1: Paul Gheorgheci - monitorulcj.ro, FOTO 2: orangesport.ro

Echipele Clujului au disputat miercuri, meciurile decisivie pentru calificarea mai departe din grupele Cupei României. „U” Cluj a întâlnit-o pe Rapid București, meci încheiat cu scorul de 0-0. CFR a întâlnit-o pe Farul Constanța, meci încheiat identic, 0-0. Constănțenii au avut un om în minus încă din minutul 3.

Eugen Neagoe, antrenorul „U” Cluj, este bucuros de calificare spunând că este una meritată. Însă tehnicianul studenților a fost nemulțumit de starea gazonului. Dan Petrescu se arată mulțumit de prestația CFR-ului din cupă, deși acesta afirmă că nu a fost un obiectiv serios pentru gruparea din Gruia.

Supărarea lui Hagi

Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța a avut o reacție vehementă după finalul meciului cu CFR, considerând că meciul nu a fost suficient de mediatizat.

„Cum vine un jucător de la ei să vorbească aici și de la noi nu? Ce, ai mei nu au ce zice? Dacă lor le spuneți să vină aici, nouă de ce nu ne ziceți? Ce, vă e frică că al nostru spune ce s-a văzut? Jucătorul meciului e jucătorul meciului! Apoi trebuie să vină câte unul de la fiecare echipă. Trebuie să spună și jucătorul nostru ce a simțit. De ce să nu vină și de la noi căpitanul?

Mie mi s-a comunicat că doar eu trebuie să vin să vorbesc. Noi suntem nimeni?! Suntem Farul! Hai, spune-mi ce vrei să zic! E lipsă de respect față de munca pe care am depus-o. Mă scuzați, dar nu mai pot. Ce? Vreți să stăm drepți cum vreți voi? Ce vreți să facem? Suntem în România și trebuie să acceptăm”, a declarat Hagi la finalul meciului.

„Regele” a mai comentat faza din minutul 3 când Borza, jucătorul al Farului, a primit cartonas roșu.

„Respectați-ne! Cât suntem acolo, respectați-ne! Ce a fost a fost. Cine-s eu? Totul s-a întâmplat pentru că am luat roșu! Dar nu a fost fault! Acel jucător a jucat tot meciul, iar noi am avut un om în minus. Arbitrul nici măcar nu s-a dus să verifice faza!

Din ce am văzut eu, jucătorul advers a jucat tot meciul. A făcut regia cu targa. După aia s-a întors și a jucat. Dacă îl atinge, nu e roșu. Contează intensitatea. Nici n-am văzut faza, doar ce am remarcat că a jucat 90 de minute. La noi orice e posibil”, a adăugat Hagi.

Hagi a continuat să arunce cuvinte înspre reporterii prezenți la fața locului, considerând că meciul dintre Farul și CFR Cluj nu i-a fost acordată destul atenție în lumea media.

„Nu s-a discutat deloc de meciul nostru la televizor. Domnilor, chiar așa? Astea trebuie semnalate, nu se poate așa ceva! CFR Cluj - Farul era derby, trebuia să se discute toată ziua. Deloc! ZERO, ZERO! Se vorbea despre orice, dar nu despre noi. Ăsta e derby, tată!

Promovați pe cine vreți, dar e lipsă totală de respect față de o echipă care a avut jucători născuți în 2005, în 2006. Suntem pe primul loc, cu un meci pierdut, dar noi nu reprezentăm nimic. Vreți să tac?! Eu nu pot! De aia fotbalul românesc se duce în groapă. De aia suntem deja acolo”, a mai declarat „regele”.

Adrian Mutu, dezamăgit de echipa sa

Adrian Mutu a fost nemulțumit de deznodământul meciului cu „U” Cluj, fiind dezamăgit de jocul echipei sale.

„În momentul în care o echipă se apără cu foarte mulți oameni, cum a fost în această seară, trebuie să fim mult mai buni la ultima pase. În față trebuie să facem mult mai mult. Jucătorii de pe benzi trebuie să aibă responsabilitatea 1-1.

E o problemă, pentru că producem acțiuni, dar ratăm foarte mult. Nu avem golurile dorite. Greșim ultima pasă. E păcat de jocul pe care îl facem.

Calificarea nu am pierdut-o aici, ci la meciul cu Farul. Tot pe lipsa inspirației la finalizare. Atunci am avut mult mai multe ocazii, dar nu am putut băga mingea în poartă nici din măcar din 5 centimetri. Aici ține și de valoarea jucătorilor, degeaba lucrezi”, a declarat „briliantul” după meci.

În următorul meci din Cupa României, CFR va întâlni pe FC Arges, în timp ce „U” va întâlni pe Hermannstadt.

