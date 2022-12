Reacția lui Petrescu și Neagoe după calificarea rivalelor Clujului în sferturile Cupei României: „Obiectivele noastre sunt toate îndeplinite”/„Meritam”

Rivalele Clujului, „U” și CFR, s-au calificat miercuri seară în sferturile de finală ale Cupei României. După partidele cu echipele Clujului, Farul Constanța și Rapid București au fost eliminate din competiție.

Rivalele Clujului, „U” și CFR, s-au calificat miercuri seară în sferturile de finală ale Cupei României/ Foto 1: Paul Gheorgheci/Facebook - Foto 2: Fotbal Club CFR 1097 CLUJ/Facebook

CFR Cluj și „U” Cluj sunt cele două echipe care s-au calificat în sferturile Cupei României, din Grupa C, în detrimentul celor Farul și Rapid. Meciurile Farul - CFR Cluj și „U” Cluj - Rapid s-au terminat cu același scor, 0-0.

Farul Constanța a rămas cu un jucător în minus, în minutul 3

CFR Cluj a avut superioritate numerică din minutul 3, după eliminarea lui Sebastian Borza, pentru un fault dur.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a declarat că a devenit un obiectiv câștigarea Cupei României, chiar dacă Liga 1 este primordială.

„Nimeni care vine aici nu are un meci ușor cu Farul. Chiar dacă joacă în 10, 11 sau în 9. Au o echipă valoroasă, s-a văzut și astăzi. Merită să fie acolo, pe primul loc în campionat. Asta e realitatea.

Obiectivele noastre până acum sunt toate îndeplinite. Ne-am calificat în primăvara europeană, suntem în sferturi în Cupă, iar în campionat suntem pe locul doi, la patru puncte de lider. Până în momentul de față, 37 de meciuri, am făcut un an foarte bun.

Șase echipe din play-off, toate se vor bate pentru campionat. FCSB, Craiova, Sepsi și Rapid, toate se vor bate la titlu. Dar favorită e Farul, pentru că joacă foarte bine, are și soluții. Au odihnit niște jucători astăzi.

N-am știut că a rămas Craiova fără antrenor. N-am ce să comentez. Mirel e un fost mare jucător, un antrenor bun, dar nu pot să zic mai multe.

Era o grupă cu echipe bune, Rapid, Farul, U Cluj. E foarte bine că am câștigat grupa, sunt mulțumit. Cupa n-a fost niciodată un obiectiv pentru noi, dar am zis să încercăm, dacă tot am ajuns aici. Voiam să câștigăm azi, dar au stat foarte bine în teren cei de la Farul.

Ne așteaptă un drum lung până la Cluj, apoi drum lung până la Botoșani. Să vedem ce reușim să facem”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

Eugen Neagoe, antrenorul „U” Cluj, nemulțumit de starea gazonului de pe Cluj Arena

„U” Cluj a reușit să elimine echipa antrenată de Adrian Mutu, Rapid București. Eugen Neagoe, antrenorul „U” Cluj a spus că obținerea calificării în faza sferturilor de finală este una meritorie.

„Am avut în față echipe puternice. Am jucat cu CFR și Farul, nu am pierdut. Meritam calificarea. A fost un joc de luptă, terenul greu, ca să nu spun prost.

Am fost echipa mai periculoasă. Am avut două ocazii în prima repriză. Sunt mulțumit de rezultat. Vreau mai mult de la noi. Și terenul a fost foarte greu, și adversarul. Până la urmă, trebuie apreciat efortul. Noi am plecat cu șansa a patra și am terminat pe doi.

Acum ne gândim la următorul joc, contra celor de la UTA. Trebuie să ne refacem rapid. În această seară chiar dacă am avut probleme de lot, Iliev a fost bolnav, Pires a avut acea accidentare, Filip are și el o problemă, Bic are și el o problemă, jucătorii au dat dovadă de caracter și merită felicitări pentru rezultat”, a spus Eugen Neagoe, la finalul meciului cu Rapid, citat de digisport.ro

