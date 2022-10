Nicolae Dică nu s-a abținut după meciul de pe Cluj Arena. „Nu am văzut nici în Liga 3 asemenea greșeli”. Reproșuri pentru jucători

FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj cu 2-1 din cauza unor erori individuale.

Nicolae Dică. Sursă foto Facebook FCSB

La finalul jocului, Nicolae Dică (42 de ani) a recunoscut că a fost negativ surprins de greșelile făcute de Adrian Șut și Malcom Edjouma în prima parte, care au dus la cele două goluri marcate de adversar.

Nicolae Dică, după înfrângerea cu „U” Cluj

„Am făcut o partidă foarte slabă, mai ales în prima repriză. În partea a doua am jucat cu om în plus, dar nu am reușit să egalăm, să punem mai multă presiune. Facem niște greșeli... Nu am văzut nici la Liga 3 asemenea greșeli, că am antrenat și la Liga 3. E de neînțeles, n-am văzut niciodată atâtea greșeli individuale. Veneam după jocuri bune, era important să câștigăm, dar nu ne-am prezentat cum trebuie. Rar mi-a fost dat să văd asemenea greșeli, mai ales la Liga 1. Ce să fac? Sunt jucători de 27 de ani, de 30 de ani, îi învăț să facă o preluare, să dea o pasă cu latul, să anticipeze o minge de la 70 de metri?”, a declarat Nicolae Dică.

„Blocaj mental” la FCSB?

Nicolae Dică a fost întrebat dacă evoluțiile modeste sunt cauzate de un anumit „blocaj mental”, moment în care a răbufnit.

„Ce blocaj mental? Veneam după patru victorii, după un meci bun în Europa. Cu o victorie urcam iar în zona de play-off, ce blocaj mental? Trebuiau să joace cu atitudine și curaj, pentru că eu asta le cer", a spus Nicolae Dică.

CITEȘTE ȘI: