Dan Petrescu l-a dat exemplu pe Erik ten Hag şi e gata să ia măsuri după Derby-ul Clujului: „Eu decid şi eu iau deciziile”

Zilele trecute, Erik ten Hag a decis să îl excludă din lotul lui Manchester United pe Cristiano Ronaldo după ce a refuzat să intre pe teren în repriza secundă. Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, preia modelul făcut de antrenorul lui Manchester.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj/ FOTO: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ/ Facebook

CFR Cluj s-a impus pe terenul rivalei „U” Cluj, scor 2-1, în etapa a 15-a din SuperLigă.

În timpul meciului, Ciprian Deac ar fi făcut un gest de nemulțumire spre banca tehnică a campioanei României, iar Dan Petrescu a fost pus să comenteze ceea ce s-a întâmplat.

„Nu ştiu, se întâmplă atâtea lucruri într-un meci că nu ştiu ce putea fi. La adresa mea, nu cred. Jucătorii nu cred că ar face gesturi asupra mea, că dacă ar face nu ar mai juca după aia. Niciodată! Ştiţi că sunt foarte strict şi ţin mult la disciplină, jucătorii trebuie să respecte ce zice antrenorul.

Indiferent de nume. Unde e Ronaldo? Asta le-am şi spus azi la băieţi şi le-am dat-o la toţi. Ce a declarat Ten Hag. A declarat: «Ronaldo a fost cel mai mare jucător, e important pentru club, dar aici decid eu tot». Aşa e şi la CFR Cluj, aici decid eu. Dacă un jucător, indiferent de nume, are probleme, o să stea acasă şi nu o să joace.

Nu o să îi dăm amendă… poate mai mică, un milion de euro să dăm, cum i-au dat lui Ronaldo, mai greu. Dar eu decid şi eu iau deciziile. Sper să fie bune”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă.

Ciprian Deac, mulțumit după Derby-ul Clujului

Ciprian Deac a transmis la finalul partidei că a anticipat că partida cu „U” va fi extrem de dificilă. Marcatorul primului gol al campioanei a ținut să le mulțumească suporterilor și a vorbit despre felul în care a fost întâmpinat pe Cluj Arena.

„A fost un meci de luptă. Toată lumea se aștepta la un meci de luptă, așa sunt derby-urile, mai puțin fotbal și mai multă luptă. A fost un teren greu. E bine că am câștigat și că aducem cele trei puncte.

Am vorbit cu colegii și le-am spus cât înseamnă pentru suporteri să câștigăm aici. Ne bucurăm că le-am făcut o seară frumoasă, le mulțumim că au fost alături de noi într-un număr mare. Mister a fost calm, se aștepta. Ne-a spus înainte de meci că va fi un meci de luptă, închis. Am venit cu un obiectiv clar să câștigăm cele trei puncte și am reușit.

De fiecare dată când joc aici, nu sunt primit cu brațele deschise. Mă bucur că fac parte din istoria CFR-ului. Este o victorie importantă. Ne-am gândit să jucăm pentru suporteri și să le facem o seară frumoasă”, a declarat Ciprian Deac la finalul partidei.

