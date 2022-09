Dan Petrescu nu se dezminte. „La Sivasspor au salarii între 800 de mii și un milion de euro!”

CFR Cluj se va duela cu Sivasspor în etapa a doua din grupele UEFA Europa Conference League, iar Dan Petrescu a luat parte la conferința de presă premergătoare partidei.

În primul meci din grupe, ardelenii au remizat contra celor de la Ballkani, scor 1-1.

Partida CFR Cluj – Sivasspor se joacă joi, de la 19:45.

Dan Petrescu nu și-a schimbat discursul nici pentru meciul contra celor de la Sivasspor. Tehnicianul a declarat că îi așteaptă un meci extrem de greu pe ardeleni, chiar dacă ultimele rezultate ale turcilor nu sunt foarte bune.

Dan Petrescu a subliniat „valorile” din lotul celor de la Sivasspor și a vorbit despre bugetul mult mai mare pe care formația din Super Ligă îl are.

Totuși, antrenorul formației din Gruia speră că elevii săi se vor impune grație unui joc de echipă mai bun decât al celor de la Sivasspor.

„Eu sunt conștient, jucătorii nu au aflat că nu am avut video. Asta nu reflectă valoarea clubului Sivasspor. Rezultatele lor nu au fost conform cu ce s-a jucat. Am văzut cinci meciuri integral. Au jucat chiar foarte bine, dar când nu intră mingea în poartă e greu să câștigi meciul. Eu ştiu ce valoare au, ce jucători au, mult peste media campionatului românesc și sunt conștient că va fi un meci foarte greu, indiferent că au câștigat sau nu până acum. Dacă ne uităm la ce jucători au în atac… Au nişte CV-uri care nu au ajuns niciodată prin campionatul din România. Au 11 jucători de echipă naţională şi cu salarii de 800 de mii la un milion de euro. Au buget foarte mare, dar e importantă echipa. Individual au valori mult peste ce avem noi la CFR Cluj, asta este clar. Noi trebuie să facem un joc de echipă foarte bun. Şi aşa mi se spune că mă plâng, că vorbesc. Am venit să răspund la întrebări”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Programul CFR-ului în grupele Conference League

Etapa 3: 6 octombrie, 22:00: Slavia Praga - CFR Cluj

Etapa 4: 13 octombrie, 19:45: CFR Cluj - Slavia Praga

Etapa 5: 27 octombrie, 22:00: Sivasspor - CFR Cluj

Etapa 6: 3 noiembrie, 19:45: CFR Cluj - Ballkani

