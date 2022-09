CFR - Universitatea Craiova. Meci tare în Gruia!

Partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova se va juca astăzi, de la ora 21:30.

sursă foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA

Confruntarea dintre cele două contează pentru etapa cu numărul 10 a Ligii 1, ediția 2022/2023.

Ardelenii vin după egalul din grupele Conference League, 1-1, cu Ballkani, și speră că vor reuși să urce în clasament după confrutnarea cu oltenii.

Trupa lui Mirel Rădoi a reușit o victorie fantastică, 4-3, în etapa trecută, contra celor de la Farul Constanța. Craiova a fost condusă cu 3-1 și a revenit în partea a doua, reușind să-și adjudece toate cele trei puncte.

Ultima partidă dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova s-a terminat cu victoria gazdelor, 2-1, în urma căreia echipa din Gruia și-a adjudecat titlul la finalul sezonului trecut.

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, consideră că CFR Cluj, adversara de duminică, din etapa a 10-a a Superligii de fotbal, este cel mai dificil de până acum, mai ales că a înregistrat două înfrângeri în acest sezon.

„O să întâlnim o adversară foarte bună, campioană în ultimii cinci ani, o echipă bine organizată defensiv, asta s-a observat şi aseară. Chiar dacă a fost dominată la nivel de posesie, a contracarat foarte bine momentele de posesie cu tranziţia negativă. O echipă care nu are nevoie de prea multe prezentări. Are cel mai bun antrenor din România, cel mai bun lot, ne va aştepta o partidă dificilă, dar trebuie să ne ridicăm şi noi la nivelul adversarului. Îi respectăm pe cei de la CFR, dar respectul trebuie să fie până la începutul partidei. Problema va fi mare dacă noi nu ne vom pregăti aşa cum am făcut-o în această săptămână, pentru că vom întâlni cel mai dificil adversar dintre cei pe care i-am întâlnit până acum. CFR se află pe o poziţie nu foarte bună în clasament, vine după două partide pierdute şi, din punctul ăsta de vedere, pentru Dan Petrescu şi CFR Cluj este aproape imposibil să urmeze şi a treia înfrângere. Am spus aproape imposibil, pentru că nu este imposibil, şi noi trebuie să facem ceea ce a reuşit să facă Botoşani", a declarat Rădoi.

Tehnicianul consideră că există o presiune a rezultatului atât pentru echipa sa, cât şi pentru CFR Cluj.

„Nu aş putea spune că e o presiune mai mare de o parte sau alta, e aceeaşi presiune şi la ultima clasată. Cu asta trebuie să ne obişnuim, atât antrenorii, cât şi jucătorii. Lupta între echipe este deocamdată la început, încercăm să acumulăm cât mai multe puncte fiecare dintre noi, apoi se vor înjumătăţi. Echipa de pe primul loc nu se poate numi câştigătoare până la intrarea în play-off", a completat antrenorul formaţiei craiovene.

Rădoi a precizat că se aştepta ca CFR Cluj să câştige măcar un punct în primul meci din grupele Europa Conference League, cu FC Ballkani (1-1): „Mă aşteptam ca CFR să câştige măcar un punct, pentru că are eficienţă foarte mare la finalizare. Nu trec multe şanse în care să nu marcheze".

În ceea ce îl priveşte pe antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, Rădoi a spus că acesta este capabil să se adapteze rapid şi să schimbe stilul de joc de la un meci la altul.

„Dan Petrescu este un antrenor foarte valoros, care poate schimba sistemul de joc de la un meci la altul. Ne aşteptăm să regăsim trei-patru jucători dintre cei care au jucat în Conference League. Trebuie să ţinem cont şi de anumite slăbiciuni pe care adversarul le are. Ne putem uita pe atacurile poziţionale, ei atacă foarte bine zona centrală, aduc mulţi jucători la finalizare. Noi ştim cu ce ne poate surprinde", a mai spus Mirel Rădoi.

