„U” Cluj a mai bifat un transfer. Universitatea Craiova a cedat un mijlocaș cu 130 de meciuri în Liga 1

Clubul de fotbal Universitatea Cluj, nou promovat în Liga I, a anunţat, miercuri, cea de-a patra achiziție a verii, Ovidiu Bic (28 de ani).

FC Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Ovidiu Bic, mijlocașul central în vârstă de 28 de ani fiind al patrulea jucător transferat în această vară.

Prima provocare în fotbalul profesionist

Crescut la clubul Liberty Salonta, Ovidiu Bic a fost observat rapid de Bihorul Oradea, fiind transferat de orădeni în pauza de iarnă a sezonului 2011/2012, pe când avea doar 17 ani.

A debutat pentru echipa din Liga a II-a într-un meci cu Politehnica Timișoara. Ovidiu Bic a jucat până la finalul sezonului 2013/2014 pentru Bihorul Oradea, perioadă în care a strâns 53 de meciuri, cu patru goluri marcate și trei pase decivise. A continuat să evolueze în Liga a II-a pentru încă un sezon, doar că de această dată la Olimpia Satu Mare unde a jucat în 22 de partide și a marcat un gol.

Promovarea în Liga 1

A urmat un transfer la Gaz Metan Mediaș, echipă care retrogradase din Liga 1 și care își propunea să revină pe prima scenă. A reușit promovarea alături de medieșeni chiar din primul sezon. Ovidiu Bic a jucat pentru Gaz Metan Mediaș pentru încă un an și jumătate în Liga 1, fiind aproape de a prinde play-off-ul alături de echipă în sezonul 2016/2017. În total, Ovidiu a jucat în 76 de meciuri pentru Gaz Metan, marcând de patru ori.

Cupa României, primul trofeu cucerit

La finalul primului sezon alături de Universitatea Craiova, acesta a reușit să cucerească Cupa României. În campionat, a încheiat sezonul 2017/2018 pe ultima poziție a podiumului. A mai jucat un an la Universitatea Craiova, după care a fost cedat sub formă de împrumut la Chindia Târgoviște (37 de meciuri, patru goluri). A revenit după un sezon pe „Ion Oblemenco” și a câștigat o nouă Cupă a României, marcând un gol important în semifinalele cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. La începutul sezonului recent încheiat a jucat sub formă de împrumut la echipa israeliană Ironi Kiryat Shmona (17 meciuri, un assist), după care a revenit la Universitatea Craiova și a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale campionatului în meciul câștigat pe terenul celor de la FCSB.

