„U” Cluj a remizat cu FC U Craiova 1-1, în Superligă

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu FC U Craiova, 1-1 (1-1), vineri seara, la Mediaş, într-un meci din etapa a noua a Superligii de fotbal.

„U” Cluj a remizat cu FC U Craiova 1-1, în Superligă. FOTO: Facebook/ FC Universitatea Cluj

Clujenii, care au terenul suspendat două etape după incidentele de la meciul cu Sepsi OSK, au deschis scorul prin autogolul lui Radu Negru (29), la şutul lui Ioan Filip. Craiovenii au egalat în finalul primei reprize, prin Gabriel Iancu (45+2), din lovitură liberă de la circa 20 de metri.

Echipa antrenată Eugen Neagoe rămâne fără victorie în acest campionat. În min. 9, la o minge trimisă de Ioan Filip, Robert Popa a respins mingea din apropierea liniei porţii, dar arbitrajul video a decis că balonul nu a depăşit linia porţii cu întreaga circumferinţă.

Gazdele au avut două bare, prin Ely Fernandes (35) şi Alex Chipciu (59), iar craiovenii au trimis o dată mingea în bară, prin Andre Duarte (49).

”U” Cluj a obţinut două puncte în ultimele sale trei meciuri de campionat. În urma acestui rezultat, „șepcile roșii” sunt pe locul 15 (penultimul) în Liga 1, cu doar patru puncte, în timp ce U Craiova 1948 este pe locul 8, cu 11 puncte.

Eugen Neagoe, nemulțumit după remiza cu U Craiova 1948

Antrenorul clujenilor, Eugen Neagoe, consideră că echipa sa ar fi meritat victoria la cum s-a desfășurat jocul. În același timp, consideră că echipa sa a avut un gol valabil marcat, însă VAR-ul a decis din nou în contră.

„După tot ce s-a întâmpat în teren, egalul nu are cum să ne mulțumească. Trebuia să câștigăm acest joc. Erau importante cele trei puncte. O echipă cu jucători valoroși, care a dovedit-o.

Dar, sincer, cred că în această seară și în special în prima repriză, a fost o repriză pefectă. I-am ținut pe adversari într-un pressing, i-am sufocat, ne-am creat foarte multe ocazii, bară, singuri cu portarul. Cred că am marcat un gol, dar cred că VAR-ul pentru noi nu este gol. Eu așa am văzut. Mie mi se pare gol. Portarul Craiovei este cu ambele picioare pe linia porții și mingea este în poartă , dar dacă așa au hotărât cei din camera VAR, nu mai putem schimba nimic și nici nu vreau să devin plictisitor după fiecare meci să spun despre domnii care ne arbitrează că au greșit

Vreau să îmi văd de echipa mea, de munca pe care trebuie să o facem împreună. Chiar daca am întâlnit o echipă care joacă fotbal, nici nu au intrat în careul nostru, dar au marcat un gol dintr-o execuție formidabilă a unui jucător valoros. Până atunci, nici nu au intrat în careul nostru. Cred că a fost o dominare totală.

În a doua repriză, lucrurile s-au mai echlibrat. Au avut și Craiova ocazi foarte mari și noi am avut șansele noastre. Dar în prima, dacă nu primeam acel gol și marcam din ocaziile avute, 3-4 foarte mari, și golul pe care îl consider valabil...

Craiova a marcat din primul șut avut. În patru reprize și jumătate, de când sunt eu, adversarii au avut un șut în minutul 70 și acel penalty - Rapidul, iar Craiova a marcat la ultima fază din prima repriză. În rest, cred că am arătat ca o echipă destul de solidă. Cu siguranță vom arăta și mai bine.

Ăsta este fotbalul. I-am felicitat pe băieți pentru că au făcut un efort formidabil. Am avut trei jocuri, două în deplasare și al treilea pe teren neutru. Nu am luat decât două puncte, dar cred că trebuia să avem minim 4-5 puncte în plus.

M-a supărat Boiciuc, așteptam mai mult de la el. L-am băgat în locul lui Bălan pentru că era și el puțin mai obosit, nu foarte lucid, și am sperat că prin Boiciuc să avem o forță mai mare în atac. Din păcate și pentru el și pentru noi, nu a fost așa. Poate nu am fost eu inspirat. Apoi, am schimbat și l-am băgat pe Ely atacant și am avut șanse bune de a marca pe final. I-am felicitat pe jucători, îi felicit și pe suporteri că au fost alături de noi, cred că pleacă mulțumiți că am arătat foarte bine, mai ales în prima repriză.

Nu este nicio problemă în acest moment. Le-am spus și băieților: dacă vom juca precum am făcut-o în prima repriză și vom arăta așa cum am arătat, greu vom pierde puncte. Dar dacă vom face exact ce am făcut în prima repriză”, a declarat Eugen Neagoe, la finalul partidei.

FC Universitatea Cluj - FC U Craiova 1948 1-1 (1-1), Stadion Gaz Metan - Mediaş

Au marcat: Radu Negru (autogol, 29), respectiv Gabriel Iancu (45+2).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Rareş George Vidican (Satu Mare)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Alexandru Vodă (Alba Iulia)

Observatori: Aron Huzu (Sibiu) - CCA, Ion Craiu (Bucureşti) - LPF

