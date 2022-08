Antrenorul echipei FC Voluntari, dezamăgit de egalul cu „U” Cluj: „Nu meritam să câștigăm”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, s-a arătat dezamăgit după ce echipa a remizat cu FC Universitatea Cluj, scor 0-0. Potrivit tehnicianului, echipa lui nu merita să câștige.

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, s-a arătat dezamăgit după ce echipa a remizat cu FC Universitatea Cluj/ Foto: Facebook - FC Voluntari

„U” Cluj a remizat pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 0-0 și a pus capăt, vineri, 26 august, seriei de patru meciuri fără punct obținut.

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, s-a arătat dezamăgit de prestația jucătorilor pe partea de ofensivă.

„Ar fi multe de spus. Faptul că nu am reușit să câștigăm, ne creează o stare de dezamăgire, atât mie, cât și jucătorilor. Din punctul meu de vedere, nu meritam să câștigăm astăzi. Trebuie să fiu sincer și să recunosc. Un rezultat echitabil. Prima repriză a aparținut clujenilor, dar în partea a doua am echilibrat balanța. Am început foarte bine, dar nu am reușit să ne fructificăm puținele ocazii pe care le-am avut. Nu am fost inspirați.

Ne lipsește golul. Ne lipsește încrederea. Trebuie să recunoaștem că încrederea vine odată cu meciurile câștigate. În ultimele patru etape nu am reușit să câștigăm. Este clar că trebuie să schimb ceva. Am să mă gândesc foarte bine și poate trebuie să schimb sistemul sau anumiți jucători. Avem nevoie de mai mult randament pe faza de atac. Pe faza de apărare am avut o organizare bună, am stat bine în teren, nu am dat spații, dar foarte greu am ajuns la poarta adversă. Nu am fost inspirați la ultima pasă, nu am jucat între linii, nu am venit cu centrări. Trebuie să gestionez foarte bine situația pentru că este un început de campionat și ar fi trebui să avem mai multe puncte, față de ceea ce ne-am propus noi (…) Toate meciurile sunt grele și importante pentru noi. Clar, când întâlnești campioana României CFR Cluj, FCSB, Rapidul, este clar că trebuie să avem o strategie. O să ne pregătim foarte bine în continuare și sperăm să scoatem rezultate”, a declarat Liviu Ciobotariu, citat de digisport.ro

