Ștefan Grasu, fostul jucător U-BT Cluj, despre perioada petrecută alături de „studenți”: „A însemnat enorm pentru mine”

Ștefan Grasu s-a despărțit de U-Banca Transilvania Cluj la finalul sezonului trecut și va juca pentru Dinamo în acest sezon. Tânărul baschetbalist a vorbit despre perioada petrecută alături de „studenți”.

Jucătorul în vârstă de 19 a avut doar cuvinte de laudă despre campioana României/ Foto: Facebook - U-BT Cluj-Napoca

Internaționalul român a evoluat în ultimii trei ani la campioana României și a reprezentat cu brio echipa la juniori și seniori.

Grasu a ajuns la U-BT în 2019, fiind imediat inclus în prima echipă. Tânărul baschetbalist a participat în Euroliga juniorilor în 2021 alături de U-BT și a cucerit în această primăvară medalia de aur la U20. Totodată, Ștefan este campion național și la U18.

La seniori, sportivul originar din București a câștigat de două ori titlul național, punând mâna și pe o Cupă a României, respectiv o SuperCupă.

În această vară Ștefan Grasu s-a întors în tabăra lui Dinamo București.

Tânărul baschetbalist a vorbit într-un interviu oferit baschet.ro de perioada petrecută alături de U-BT Cluj.

„Perioada la Cluj a însemnat enorm pentru mine. M-a maturizat și ca jucător, dar și ca persoană. Nu o să am nimic de reproșat celor de acolo. Sunt o echipă cu niște oameni serioși, care vor să ajungă cât mai sus. Am avut și momente grele când simțeam că nu mai pot face față și că nu mai vreau să fiu acolo, dar mereu am trecut peste. În final, mă bucur că am petrecut ultimii 3 ani la U. A fost o experiență de neuitat”, a declarat Ștefan Grasu pentru sursa citată.

