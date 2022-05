VIDEO. Îndemn la pace în campania de imagine TIFF 2022: „Make Films, Not War!”

Campania vizuală a celei de-a 21-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca) transmite un mesaj lipsit de orice urmă de echivoc: Make Films, Not War!

Afisul ediției din acest an la TIFF

Inspirat de clasicul slogan Make Love, Not War!, lansat în anii ’60 în plină agresiune americană în Vietnam, mesajul TIFF-ului este unul care îndeamnă la creație, nu la distrugere, opunându-se ferm războiului și întreținerii iresponsabile a stării de conflict - de unde și imaginea „camerei de filmat ca o armă” de pe posterul ediției actuale. Altfel spus, singurul „conflict” pe care TIFF îl încurajează este cel de pe ecran, imaginat de scenarist și transpus în film de către regizor. Grafica vizualului TIFF2022 este semnată de Péter Árpád Loránt și Andrei Pastuhov.

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, spotul festivalului reia mesajul anti-război din perspectivă cinematografică, omagiind totodată unul dintre cele mai bune filme românești, prezentat de mai multe ori la TIFF, cel mai recent în 2020, în versiunea restaurată digital în 4K. Într-una din scenele de început din Balanța lui Lucian Pintilie, eroina interpretată de Maia Morgenstern se uită la un home movie în care, copilă fiind, respinge jucăriile pe care i le oferă Moș Crăciun, înhață pistolul din mâinile lui și se preface că trage, în joacă, în invitații de la petrecere.

„Cei care au văzut filmul știu că acest simulacru burlesc e cu titlu premonitoriu, capătând o dimensiune tragică în scena masacrului real de la final. Pentru cei care nu au văzut Balanța, umorul negru și verva delirantă a scenei din clipul promo al TIFF-ului din acest an devin cu atât mai frisonante cu cât realitatea de pe teren amenință să oglindească filmul de pe ecran”, se arată în documentul citat.

Maia Morgenstern va primi Premiul de Excelență la TIFF 2022

Simbol al cinematografiei și scenei autohtone, îndrăgită și aplaudată de generații întregi de spectatori, actrița Maia Morgenstern va fi omagiată la cea de-a 21-a ediție a festivalului. Contribuția sa imensă adusă culturii române va fi recompensată cu Premiul de Excelență la Gala de Închidere TIFF, pe 25 iunie, o încununare a celor patru decenii dedicate scenei și marelui ecran.

12 “ficțiuni despre viață" în Competiția Oficială TIFF 2022

12 producții din toată lumea, printre care și două filme românești, intră în cursa pentru Trofeul Transilvania la TIFF 2022. Destinată regizorilor debutanți sau aflați la cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune, Competiția Oficială aduce în prim-plan o selecţie puternică de producții recente, pe care spectatorii sunt invitați să le urmărească în premieră națională la Cluj-Napoca, între 17 și 26 iunie.

„După doi ani care au dat mersul lucrurilor peste cap, oamenii sunt mai confuzi și mai divizați ca niciodată, lumea se descompune lent, sub presiunea unui ipotetic nou început, vechiul și noul sunt în conflict deschis, normele societale se reconfigurează din mers, revoltele, rebeliunea și violența sunt la ordinea zilei, dorința de conexiune umană e acutizată, iar noțiunea de libertate e din ce în ce mai difuză și pusă sub semnul întrebării. Deși filmele competiției din acest an nu vorbesc explicit despre perioada tulbure pe care o traversăm, e aproape imposibil să nu le citim prin prisma tuturor acestor senzații și efecte care s-au răsfrânt asupra noastră. Nu doar nouă, ci și majorității personajelor din aceste filme le fuge pământul de sub picioare, amenințând serios, și uneori decisiv, nevoia de echilibru”, declară Mihai Chirilov, Director Artistic al TIFF.

Primele bilete și abonamente pentru TIFF 2022 au fost puse în vânzare online.

