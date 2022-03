Asociația Blondie trimite pachete la soldații din Kiev: „Am rugat furnizorii să ne dea tot ce au pentru plăgi împușcate” VIDEO

Asociația Blondie a trimis echipamente medicale pentru plăgi împușcate și saci de dormit către Kiev, la soldații care se luptă pe front în Ucraina.

Asociația Blondie trimite pachete către soldații din Ucraina: „Am rugat furnizorii să ne dea tot ce au pentru plăgi împușcate" VIDEO

Cei de la Asociația Blondie au vrut să fie alături de soldații care luptă vitejește în Ucraina pentru a-și salva țara și viața, așa că au pregătit un transport umanitar pentru Kiev.

Între produsele care sunt pe drum spre soldații din Kiev se numără saci de dormit, garouri, feșe, folii de izopren, soluții dezinfectante:

„Nu am uitat o clipă de copiii bolnavi, ba chiar avem un zbor special săptămâna viitoare și promitem că revenim cu vești. Doar că ocupația noastră din zilele astea a fost puțin mai diferită. Una cu totul atipică și care ne ține în viață speranța. E vorba de mormanul ăsta de produse - saci de dormit, garouri, feșe, folii de izopren, soluții dezinfectante și nu numai. Toate ajung direct pe front! Chiar aseară au plecat în drum spre Kiev, unde vor fi înmânate celor mai puternici și curajoși oameni ai zilelor noastre, soldații ucraineni.

Avem emoții numai când ne gândim că am avut ocazia să punem mâna pe ele, să atingem produsele care vor ajuta acești eroi în luptă. Și plângem când sunăm furnizorii și îi rugăm să ne trimită tot ce au disponibil pentru plăgi împușcate... Dar suntem tari, am promis că nu lăsăm pe nimeni în urmă și ne ținem de cuvânt! Și nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul partenerilor care ne ajută mereu, necondiționat, la orice oră din zi și din noapte”, a transmis Asociația Blondie.

„Am cerut tot ce aveau pentru plăgi împușcate”

Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie, a fost cuprinsă de emoții în momentul în care pregătea pachetele pentru soldații de pe front, fiindcă realiza că tot ce atingea ea vor atinge și eroii din Ucraina și acele produse le vor fi de folos.

Ea le-a solicitat furnizorilor să le ofere „tot ce au pentru plăgi împușcate” și s-a „cutremurat” când a văzut „atâtea materiale care să trateze răni”:

„Suntem la Asociația Blondie, pregătim transportul umanitar care va pleca în seara aceasta spre Kiev. Toate lucrurile de aici o să fie atinse și folosite de oameni care în momentul acesta sunt chiar acolo, în mijlocul evenimentelor, care vor avea nevoie de ele ca să rămână în viață, ca să-i țină în viață. Se vor încălzi, se vor trata, e atât de emoționat să știi că fiecare dintre lucrurile pe care le atingem acum o să facă atâta bine... Avem textile, avem truse de prim-ajutor, mulți saci de dormit, folii de izopren, am vrut să dăm căldura aia care să înlocuiască măcar puțin frica pe care probabil că o simt toți. Transportul va fi extrem de special și sensibil să ajungă exact în zonele în care este cea mai mare nevoie. Tot ce este aici va ajunge chiar în Kiev.

E imposibil să nu te cutremure când vezi atâtea materiale care să trateze răni și cred că a fost prima dată în viață când am cerut unui furnizor de echipamente medicale să ne dea tot ce au pentru plăgi împușcate. Ne-am străduit în astea două zile în care a fost extrem de greu, nu să transportăm, nu să punem în cutii, ci să reușim să găsim, să strângem de peste tot ce am adus aici. Nu am lăsat să plece nimic până nu am știut că avem toată apa oxigenată și toată betadina și toate pansamentele pentru că știam cât de mult este nevoie de ele și cât de mult ne-am străduit să le găsim pe toate și să le avem aici”, a spus Adelina Toncea, fondatoarea Asociației Blondie, în timp ce pregătea pachetele.

