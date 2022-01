Misiune medicală EXTRAORDINARĂ la Cluj. Pacient TRANSFERAT în Italia, cu o ambulanță aeriană din Turcia.

Un pacient de 44 de ani din Cluj va fi transferat joi după-amiază cu o ambulanță aeriană din Turcia la un spital din Italia, unde va fi supus unei operații de implant inimă artificială. România nu are un astfel de avion, nici dispozitivul medical care i-ar putea salva viața.

Fotografie din arhiva Asociației Blondie

Un bărbat de 44 de ani, din Florești, cu insuficiență cardiacă terminală, primește o nouă șansă la viață, prin efortul Asociației Blondie și a unei echipe de medici de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

Pacientul suferă de cardiomiopatie dilatativă, o boală a mușchiului cardiac în care ventriculul stâng (sau câteodată amândoi ventriculii) se măresc. În această situație, inima nu mai poate pompa eficient sânge prin corp și plămâni. Singura procedură care îl poate salva este implantarea unui dispozitiv de asistență biventricular, o inimă artificială, ca tratament de lungă durată, până în momentul în care pacientul devine eligibil pentru un transplant de cord. Aceste device-uri, în momentul de față, sunt indisponibile în România.

Prin implicarea unei echipe de medici de la Institutul Inimii, s-a luat legătura cu Spitalul din Padova, Italia, care poate performa acest tip de intervenție, însă transportul pacientului, instabil și vulnerabil, conectat la un dispozitiv ECMO care i-a preluat provizoriu funcțiile inimii și plămânilor, s-a dovedit a fi o provocare imensă. Viața bărbatului de doar 44 de ani depinde de acest transfer, medicii estimând că dacă ar rămâne în țară, pacientul nu ar supraviețui mai mult de câteva zile.

Persoanele potrivite la momentul potrivit

Asociația Blondie, care se ocupă de transferul la spitale din alte țări ale pacienților cu boli care nu pot fi tratate în România, a primit 11 refuzuri până când echipa medicală din Turcia care ajunge astăzi la Cluj și-a asumat riscurile și responsabilitatea transferului cu o ambulanță aeriană, de la Aeroportul Cluj-Napoca la cel din Veneția și ulterior, terestru, până la Spitalul din Padova.

„Este un pacient de 44 de ani, cu o afectare cardiacă foarte gravă, are cardiomiopatie dilatativă. În astfel de cazuri, singura soluție este transplantul de inimă, este momentul în care inima nu mai poate și singura soluție este să fie pus pe inimă artificială și apoi să aștepte transplantul. Pentru această procedură, pacientul a fost primit la Spitalul din Padova.

Inițial, o echipă de medici din Italia trebuia să asigure transportul, dar pentru că starea pacientului s-a agravat, ne-am dat seama că nu mai este timp să îi aducem pe ei și s-a decis să se facă transportul, cu un echipament numit ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation - Oxigenare prin Membrană Extracorporală, n.red.), folosit când plămânii cedează pentru a-i prelua funcția de oxigenare a sângelui. Plămânii nu își mai fac funcția pentru că nu mai poate inima să îi ajute în acest caz”, a declarat pentru Monitorul de Cluj Adelina Toncean, reprezentantă a Asociației Blondie.

Binefacere dezinteresată

Bărbatul nu este vreo personalitate, nici politician sau om de afaceri, ci un simplu om a cărui viață a contat atât de mult pentru o mână de oameni, încât să lupte din răsputeri pentru a o salva. Cei de la Blondie nu l-au cunoscut pe bărbat, pe care îl știu doar sub numele de „Onișor”, nici pe medicii de la Institutul Inimii cu care au vorbit până în zori pentru a se asigura că fiecare detaliu este pus la punct.

„Este ceva extraordinar de complex, este la care a muncit echipa de medici de la Institutul Inimii fantastic de mult, toată noaptea am stat în legătură cu ei pentru a ne asigura că știm fiecare detaliu, am comunicat în permanență cu ambulanța aeriană din Turcia să aibă toate datele legate de starea pacientului, am trimis poze. Nu există nimic în medicină peste asta, este maximul de ajutor care poate fi oferit unui om în situația aceasta medicală. Au fost 11 ambulanțe aeriene care l-au refuzat, pentru că este un efort și un risc enorm să transporți un pacient cu ECMO. De dimineață am primit acceptul.

(…) Nu îi cunosc personal pe medicii de la Institutul Inimii cu care am vorbit zilele acestea, dar au fost atât de călduroși, aceasta este cauza noastră comună, am senzația deja că suntem o familie. Nu știu cine este pacientul, este un om care are nevoie în momentul acesta ca viața lui să fie destul de importantă pentru ca toată lumea să facă tot ce este nevoie să fie salvată”, a adăugat Adelina.

50.000 de euro costă transportul pacientului

La ora 15, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj decolează echipajul medical din Turcia, cu pacientul a cărei moarte era sigură dacă transferul nu ar fi fost posibil. Nu mai puțin de 50.000 de euro costă transferul bărbatului la spitalul din Italia, costuri care vor fi acoperite în integralitate de Asociația Blondie.

„Echipajul de pe avion va merge la spital cu ECMO de pe avion, împreună cu echipa medicală de la Cluj va muta pacientul, apoi îl va transporta înapoi la avion, va zbura spre Veneția, pentru că aeroportul din Padova este prea mic. De la Veneția, tot echipajul din Turcia vor duce pacientul până la Spitalul din Padova, cu ECMO din avion, iar acolo, împreună cu medicii îl vor transfera pe ECMO din spital, apoi vom considera încheiat zborul ce numărul 89. Pe acest echipament ECMO nu se poate sta decât un număr limitat de ore și asta a făcut ca absolut fiecare detaliu să fie extrem de complicat, să se ia și decizia, și aceasta să fie decizia bună. Sperăm ca, după tot efortul de astăzi, într-o zi să ne cunoaștem și să îi spunem că ne-a dat multe emoții. Are doar 44 de ani, e un om care acum ar trebui să se poată bucura cel mai tare de viață.

(…) Zborul costă circa 50.000 de euro, dar am fi plătit și mai mult. Partea financiară rămâne la noi. La momentul la care se întâmplau lucrurile ieri, speram doar să fie cineva de acord să facă transferul, pentru că nu puteam să ne împăcăm cu gândul că vom primi doar refuzuri, trebuia să fie un da, un echipaj care să își asume transferul acestui om.

Pacientul va pleca singur joi, însă Asociația Blondie o va transporta pe mama bărbatului în următoarele zile la Spitalul din Padova. Atât soția, cât și mama pacientului au fost de acord cu transferul, iar soția a completat o declarație scrisă cu acordul acesteia și luând la cunoștiință riscurile asociate transferului.

Dispozitivele medicale, inexistente în România

Transferul nu ar fi fost posibil fără efortul unei echipe de medici de la Institutul Inimii din Cluj, dedicați trup și suflet pentru salvarea acestuia. Doctorul cardiolog Alexadra Dădârlat a explicat, pentru Monitorul de Cluj, care este starea pacientului și ce presupune intervenția care îi poate salva viața.

„Este un pacient cunoscut cu cardiomiopatie dilatativă încă din 2017, care între timp a ajuns la o insuficiență cardiacă avansată cu necesar și cu indicație, conform comisiei medicilor din acest spital, propus pentru transplant cardiac, însă cu o hipertensiune pulmonară severă, ceea ce îl contraindică de la transplantul cardiac simplu și are indicație de transplant corp pulmon, deci atât cordul, cât și plămânii. Ținând cont de evoluția nefavorabilă din ultimele șase luni, cu decompensări cardiace frecvente, cu necesar de doze de diuretic intravenos și asociere de tratament vasopresor și inotrop, evoluția pacientului până la transplantul cardiac ar fi fost nefavorabilă, cu un pronostic infaust. Tocmai de aceea, ne-am întrunit, comisia medicală, și am decis că acest pacient, în momentul de față, singura șansă care există este un device de asistență biventricular, de lungă durată sau până în momentul în care va deveni eligibil pentru un transplant. Aceste device-uri, în momentul de față, sunt indisponibile în România.

Astfel, am luat legătura cu spitalul din Italia, care a acceptat cazul și a propus ca tratament pentru acest pacient inima artificială totală, ca tratament până la transplantul cardiac. De două zile, pacientul a devenit extrem de instabil, cu doze foarte mari de medicamente intravenoase de susținere cardică, atât vasopresoare, cât și inotrope. Drept urmare, pacientul a fost intubat ieri noapte și i s-a implantat ECMO, să poată fi transferat în condiții cât de cât optime. În momentul de față, transferul se va face cu SMURD-ul de la noi de la spital și cu acest ECMO de susținere cardică, cu un avion medical care vine din Turcia”, a spus dr. Dădârlat.

„Fără transfer, evoluția ar fi spre deces în maxim câteva zile”

Riscurile transferului sunt multiple, dar nu se compară cu riscul de deces al acestuia în câteva zile, în lipsa procedurii pe care medicii de la Spitalul Padova o pot face.

„Ținând cont de instabilitatea pacientului, bineînțeles că există riscuri asociate transferului, dar dacă nu am transfera pacientul în acest moment, evoluția ar fi spre deces în maxim câteva zile. Riscul de a rămâne în țară depășește clar orice risc asociat transferului, din punctul nostru de vedere. Am încercat, în măsura în care se poate, având în vedere că este un pacient extrem de fragil, cu insuficiență cardiacă terminală, în stadiu extrem de avansat, dar singura oportunitate pentru pacient în momentul de față este transferul către această clinică și implantarea unui device de asistență biventriculară pe termen lung”, a arătat doctorul cardiolog.

Echipa medicală de la Institutul Inimii implicată în transfer este formată din cardiologi – doctor Alexandra Dădârlat-Pop , doctor Raluca Rancea, profesor Adrian Iancu, doctor Horia Roșianu, medici ATI-iști – doctor Adrian Ștef, doctor Antonela Mureșan, doctor Maria Luca, director medical profesor doctor Adrian Molnar, manager Florin Crișan.

De asemenea, au făcut posibil transferul medicul Florin Puflea, stabilit în Italia, profesorul Gino Gerosa și echipa de medici de la Spitalul Padova și Consulatul Român din Italia.

