Aeroportul Internațional Cluj devine „verde” și va avea un parc fotovoltaic de 54 milioane de lei

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va avea un parc fotovoltaic în valoare de peste 54 de milioane de lei, iar miile de panouri solare vor produce energie electrică care va acoperi 60% din consum.

Aeroportul Internațional Cluj va avea un parc fotovoltaic cu mii de panouri solare | Foto: Colaj monitorulcj.ro / freepik.com

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean, a fost declarat eligibil de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru finanțarea din bani europeni a unui parc fotovoltaic.

7.500 de panouri fotovoltaice la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Aeroportul Cluj va realiza un parc fotovoltaic și capacități de stocare a energiei cu finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare pentru eficiență energetică în sectorul transporturilor.

Obiectivul proiectului este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară. Aeroportul Cluj va instala pe o suprafață de teren de 8 hectare, peste 7.500 panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 5 MW și o capacitate de stocare de 12 MW. În urma implementării proiectului, peste 60% din consumul de energie electrică al Aeroportului Cluj va fi asigurat din producția proprie de energie verde, ceea ce înseamnă o economie în buget de aproximativ 1 milion euro/an și o scădere anuală a gazelor cu efect de seră de aproximativ 3.400 tone CO₂.

Parc fotovoltaic de peste 54 mil. lei la Aeroportul Internațional Cluj

Valoarea totală a proiectului este de peste 54 de milioane de lei (TVA inclus) din care peste 30 de milioane de lei vor fi din fonduri europene nerambursabile.

Alin Tișe, Președinte, Consiliul Județean Cluj: „În contextul creșterii prețului la energie și a constrângerilor bugetare, independența energetică este unul dintre obiectivele majore spre care ne focusăm. Investiția într-un parc fotovoltaic la Aeroportul Cluj, din fonduri nerambursabile este o realizare notabilă și creează premisele unei stabilități financiare și atingerea independenței energetice. Susținem acest proiect al aeroportului, mai ales că România este parte din acordul de atingere a neutralității climatice”.

David Ciceo, Director General, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj: „Implementarea proiectului va duce la creșterea autonomiei energetice a aeroportului. Vom realiza investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în sisteme de stocare a energiei, dedicate exclusiv autoconsumului și în instalarea pompelor de căldură. Scopul nostru este să reducem consumul de energie din surse convenționale, să reducem emisiile de CO₂ și să ajungem la autonomie energetică.”

Aeroportul, Internațional Cluj, primul din România cu autobuz electric pentru transferul pasagerilor la avioane

În demersurile realizate pentru reducerea emisiilor de carbon, Aeroportul Internațional Cluj a suplimentat parcul auto cu încă un autobuz electric pentru transportul pasagerilor la aeronave. Acesta are o capacitate de transport de 110 pasageri, dispune de o baterie care permite o autonomie de peste 300 de km, este dotat cu sisteme de supraveghere audio-video și are un design modern și ergonomic, ceea ce asigură un confort sporit pasagerilor. Noul echipament a costat 4,2 milioane de lei.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj este primul din România cu autobuz 100% electric și care este destinat transferului pasagerilor la aeronave. Autobuzul a fost prezentat în luna decembrie a anului trecut.

Investițiile derulate pentru realizarea parcului fotovoltaic și achiziția de echipamente electrice, fac parte din procesul de tranziție către un aeroport verde și sustenabil.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: