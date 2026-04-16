„Cumpărătorii sunt din ce în ce mai puțini, ăsta-i adevărul”. Cum arată prețurile din Piața Zorilor și ce spun vânzătorii și cumpărătorii?

Prețurile legumelor de sezon din Piața Zorilor se mențin, în mare, la nivelul anului trecut, spun producătorii și comercianții.

Tarabe cu legume de sezon în Piața Zorilor din Cluj-Napoca. Foto: monitorulcj.ro

Prețurile din Piața Zorilor nu au crescut semnificativ față de anul trecut, potrivit celor care vând și cumpără aici, însă diferențele dintre produsele românești și cele din import rămân vizibile. Chiar și în aceste condiții, vânzătorii spun că au tot mai puțini clienți, iar cumpărătorii recunosc că își umplu coșul mai puțin decât în trecut.

Deși sezonul începe să prindă contur, roșiile românești nu au putut fi găsite deloc în Piața Zorilor. În schimb, pe tarabe se regăsesc roșii din import, în special din Spania, la un preț de 26 de lei kilogramul, iar roșiile cherry din Italia ajung la 42 de lei kilogramul. Lipsa produselor românești este cu atât mai vizibilă cu cât, înainte de Paște, în alte piețe din țară s-au raportat prețuri de până la 65 de lei kilogramul pentru roșiile autohtone.

Românesc vs import, diferențele de preț se văd

Diferențele între produsele românești și cele din import sunt evidente mai ales în cazul castraveților. Castraveții românești se vând cu 25 de lei kilogramul, în timp ce varianta din import este mai ieftină, aproximativ 20 de lei kilogramul.

În rest, produsele de sezon au prețuri relativ apropiate, însă nu toate sunt de proveniență locală. Ridichile și ceapa verde costă 3 lei kilogramul, conopida ajunge la 18 lei kilogramul, salata din Italia este 6 lei kilogramul, iar spanacul costă 12 lei kilogramul. Cartofii și ceapa se vând cu aproximativ 5 lei kilogramul.

Ridichile se vând în Piața Zorilor cu aproximativ 3 lei kilogramul. | Foto: monitorulcj.ro

Producătorii: „Mai vine câte unul din când în când…”

Cei care vând în piață spun că prețurile nu sunt diferite față de anul trecut, însă clienții sunt din ce în ce mai puțini. „Prețurile sunt așa de ani de zile și cumpărătorii sunt din ce în ce mai puțini, asta-i adevărul. Mai vine câte unul din când în când. Am produse de sezon usturoi, ceapă, salată, 3 lei ceapa, 5 lei salata, 4 lei usturoiul...”, a spus un producător. Un alt vânzător a răspuns ironic atunci când a fost întrebat dacă are clienți: „Puțini... cum se observă în piață, vedeți ce aglomerație e aici, clientela se vede de la distanță, asta e!”.

Castraveții românești se vând în Piața Zorilor cu aproximativ 25 de lei kilogramul, mai scumpi decât cei din import. | Foto: monitorulcj.ro

Prețuri „ok”, dar cumpărăm mai puțin

Cumpărătorii au păreri împărțite despre prețuri. Un pensionar spune că unele produse s-au scumpit, dar nu toate: „Nu mi se par așa de scumpe, unele s-au dublat, altele au rămas tot așa”. Pentru alții, prețurile sunt acceptabile: „E prima dată când vin în piață, nu știu, mi se par ok prețurile”. Există însă și o schimbare clară în comportamentul de consum. „Coșul de cumpărături e ușor, mai ușor acum că nu mai cumpărăm multe. Totuși vin la piață că aici găsesc ce am nevoie”, a spus un alt cumpărător.

O altă cumpărătoare a explicat de ce preferă piața: „Prețurile nu mi se par diferite față de anul trecut, deocamdată e la fel, nu mi se pare nimic ieșit din comun, prefer să cumpăr de la piață, mi se pare mie că e mult mai ok și pentru noi că cumpărăm o mâncare mai bună, mai curată și sprijinim și micii producători locali”.

Există însă și clujeni care nu analizează prețurile: „Nu sunt persoana potrivită să vorbesc despre prețuri, nu stau să le analizez niciodată, mă duc și cumpăr ce am nevoie, nu stau să mă gândesc cât costă”.

Roșiile din import se vând în Piața Zorilor cu aproximativ 26 de lei kilogramul, în lipsa celor românești. Foto: monitorulcj.ro

Administratorul pieței spune că supermarketurile au prețuri mai mici

Potrivit administratorului pieței, problema principală rămâne lipsa clienților. Producătorii vin zilnic, își plătesc chiria de 3 lei pe zi pentru o masă și speră să vândă ceva, însă tot mai mulți oameni aleg supermarketurile. Diferențele de preț sunt vizibile în special la produsele de bază. De exemplu, dacă în piață cartofii costă aproximativ 5 lei kilogramul, în supermarket aceștia pot fi găsiți la 3 lei, datorită achizițiilor în cantități mari.

Importurile domină, clienții lipsesc

În Piața Zorilor, produsele de sezon există, chiar dacă nu am găsit roșiile autohtone, putem cumpăra: ceapă, castraveți, salată, ridichi și multe alte produse românești. În același timp, deși prețurile nu par să fi crescut semnificativ, producătorii spun că vând tot mai greu. Realitatea din piață nu este dată doar de prețuri, ci de faptul că, de la o zi la alta, clienții sunt tot mai puțini.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

