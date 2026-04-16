Fost director în Ministerul Proiectelor Europene, condamnat definitiv la închisoare, cerea „taxă” din salariile subordonaților

Un fost director din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare, după ce ar fi luat mită de la subordonați sub forma unei contribuții lunare din salariu.

Fost director condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, după ce ar fi cerut bani lunar de la subordonați. | Imagine generată cu ajutorul AI

Curtea de Apel București a decis, joi, condamnarea definitivă a lui Dragoș Adrian Iorga la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, respingând apelul formulat de acesta. Astfel, instanța a menținut hotărârea pronunțată în noiembrie 2025 de Tribunalul București. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 75.600 de lei, reprezentând banii primiți de fostul director de la subordonații săi. În schimb, solicitarea DNA privind confiscarea extinsă a altor sume de bani și bunuri, respectiv 10.000 de dolari, 11.000 de euro, 174.600 de lei și lingouri de aur, a fost respinsă în primă instanță.

Potrivit procurorilor anticorupție, Dragoș Adrian Iorga, care ocupa la momentul faptelor funcția de director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea București-Ilfov, ar fi facilitat angajarea a două persoane în cadrul unui proiect, oferindu-le ilegal subiectele și răspunsurile corecte pentru concurs.

În schimbul acestui ajutor, anchetatorii susțin că acesta ar fi pretins de la cele două persoane câte 1.500 de lei lunar, sumă pe care ar fi urmat să o primească începând cu primul salariu și până la finalizarea proiectului, la data de 30 noiembrie 2023. Conform anchetei, în perioada martie 2021 – octombrie 2023, fostul director ar fi încasat în total 75.600 de lei de la cei doi subordonați.

În timpul perchezițiilor efectuate de DNA la domiciliul și biroul acestuia din București, anchetatorii au ridicat sume importante de bani, dar și lingouri de aur. Fostul director a fost trimis în judecată pentru luare de mită, în formă continuată, precum și pentru folosirea sau divulgarea de informații nedestinate publicității. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

