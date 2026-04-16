Restricții de circulație pe 10 drumuri din județul Cluj. Cât durează și care are sunt zonele vizate?

CJ Cluj a anunțat restricții de criculație pe 10 drumuri din județ.

Se pregătesc restricții de circulație pe alte zece sectoare de drumuri județene, în scopul protejării infrastructurii rutiere.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a inițiat procedura de elaborare a proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind introducerea unor restricții de circulație suplimentare pe mai multe sectoare de drumuri județene, pentru perioada 2026-2030.

Sunt vizate, astfel, 10 noi sectoare de drumuri județene, în lungime totală de 117 km, aflate pe teritoriul administrativ al comunelor Pălatca, Geaca, Cătina, Săvădisla, Valea Ierii, Bonțida, Panticeu, Aiton, Chinteni și Borșa.

„Restricțiile pe care dorim să le impunem vin în completarea celor deja introduse de noi în cursul lunii februarie a acestui an. Astfel, nu mai puțin de 21 de drumuri județene, care traversează 24 de comune clujene, vor beneficia de măsuri concrete și eficiente de conservare a stării infrastructurii rutiere. Restricțiile se adresează în special autovehiculelor de transport marfă, de mare tonaj, care afectează atât starea tehnică a carosabilului cât și confortul și siguranța cetățenilor din localitățile vizate. De asemenea, urmărim să protejăm cât mai mult investițiile masive în infrastructura rutieră realizate de noi în ultimii ani și care au schimbat fața județului Cluj”, a precizat, joi, 16 aprilie 2026, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean

Astfel, pe cele zece sectoare de drum județean vizate de proiectul de hotărâre aflat în transparență decizională pe site-ul Consiliului Județean Cluj, urmează să fie impuse restricții care vizează atât tonajul autovehiculelor, cât și viteza de deplasare. Mai precis, măsurile urmăresc interzicerea deplasării, în interiorul localităților, a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, precum și impunerea unei restricții de viteză de maxim 30 km/h pentru autovehiculele cu MTMA cuprinsă în intervalul 3,5-20 tone.

Măsurile restrictive nu vor fi aplicate transporturilor de persoane, animalelor vii și produselor perisabile, vehiculelor de intervenție și prim-ajutor, precum și celorlalte categorii de transporturi speciale, exceptate prin lege.

Lista celor 10 sectoare de drumuri județene propuse pentru introducerea unor restricții de circulație suplimentare în perioada 2026-2030

DJ 161Z, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 161G, Petea – Legii – Geaca, intersecția cu DJ 109C, km 0+000 - km 6+925 DJ 161F, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 161E – Cătina – limită județ Bistrița-Năsăud, km 0+000 – km 4+829 DJ 107J, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 107M, Săvădisla – Finişel – Plopi, intersecția cu DJ 107N, km 0+000 – km 11+400 DJ 109Z, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 109D, Coasta – Tăușeni – intersecția cu DJ 161K, km 0+000 – km 4+765 DJ 161, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 109A, Panticeu – Sărata – limita județ Sălaj, km 41+100 – km 49+050 DJ 103M, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DN 1, Vâlcele – Rediu – Aiton, intersecția cu DJ 103G, km 0+000 – km 8+230 DJ 109V, Pădureni – Satu Lung – intersecția cu DJ 109S, km 6+600 – km 15+372 DJ 109S, sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 109A, Deușu – Sânmărtin – Giula – Borșa, intersecția cu DJ 109, km 0+000 – km 14+276 DJ 107N sectorul de drum cuprins între intersecția cu DJ 107J, Valea Ierii – Plopi – intersecție cu DJ 107S, km 14+000 – km 29+365 DJ 161A sectorul de drum cuprins între intersecția cu DN 1C, Apahida – Moriști – Cojocna – Iuriu de Câmpie – Strucuţ – Ceanu Mare – intersecție cu DJ 150, km 0+000 – km 29+926

