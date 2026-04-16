400 de participanți și 55 de speakeri au confirmat prezența la TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action (Summitul Orașelor din România), organizat de IULIUS la Iaşi (P)

Organizarea Today’s Ideas and Leadership In Action (Summitul Orașelor din România), inițiativă națională dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România, dezvoltată de IULIUS în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), intră în linie dreaptă.

Charles Montgomery — autorul cărții Orașul fericit — vine în România pentru prima dată, la TILIA

Prima ediție a Summitului Orașelor din România va reuni, pe 23–24 aprilie 2026, la Palatul Culturii din Iași, aproape 400 de participanți - primari, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului de business, academic și ai societății civile - pentru a construi împreună soluții aplicabile pentru o viață mai bună în orașele României. 55 de vorbitori, personalități locale și internaționale ale dezvoltării urbane, vor urca pe scenă în cele două zile ale Summit-ului.

Prima ediție a Summitului Orașelor din România este construită în jurul ideii că orașele se transformă atunci când viziunea și implementarea sunt abordate împreună.

Prima zi, 23 aprilie – Viziune și design urban – explorează principiile care stau la baza orașelor vibrante și orientate către oameni, cu perspective internaționale și studii de caz în regenerare urbană.

Prima zi a TILIA aduce pe scena principală a Palatului Culturii din Iași unele dintre cele mai influente voci din arhitectura mondială: reprezentanții Foster + Partners. Biroul responsabil pentru Apple Park, Reichstag sau viitoarea regenerare urbană a zonei Oil Terminal din Constanța prezintă un masterclass despre principiile designului urban sustenabil, urmat de un dialog cu Ordinul Arhitecților din România, filialele Bucureşti şi Iaşi.

Charles Montgomery

Momentul central al zilei este keynote-ul lui Charles Montgomery, autorul cărții Orașul fericit și una dintre cele 100 cele mai influente voci în urbanism la nivel mondial (Planetizen, 2023), aflat pentru prima dată în România. Discursul său, „Știința orașelor fericite: principii și idei pentru România", va explora modul în care designul urban influențează direct bunăstarea, mobilitatea și viața comunitară.

Ziua 1 include și intervenții despre soluții integrate de apă și energie pentru orașe durabile, un studiu de caz despre parteneriate de mediu în București și o sesiune practică despre mobilitate urbană — 10 măsuri pe care orașele le pot implementa acum pentru un trafic mai bun, susținută de experți internaționali.

A doua zi, 24 aprilie – Viziune și implementare – mută discuția de la viziune la mecanisme concrete de susținere a acesteia. Deschiderea aparține reprezentanților Cancelariei Prim-Ministrului, BERD și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, urmată de o masă rotundă cu primari din șase orașe ale României în dialog cu experți BERD despre programele de finanțare a dezvoltării urbane verzi.

Panelul dedicat parteneriatelor public-private reunește reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, BERD, IFC România și experți în drept și finanțare publică.

Veolia România va prezenta modelul de excelență PPP dintre Apa Nova București, o compania Veolia, şi Primăria Municipiului București, unul dintre cele mai longevive și de succes parteneriate public-private din sectorul utilităților publice din Europa. Modelul se bazează pe o colaborare strânsă între expertiza și resursele financiare ale sectorului privat (Apa Nova - Veolia România) și responsabilitatea publică a autorității locale, asigurând astfel un echilibru optim între eficiență operațională și serviciu public de calitate.

Ziua 2 se încheie cu panelul despre locuințe accesibile și cu prezentarea Foster + Partners pentru regenerarea urbană a zonei Oil Terminal Constanța, un concept de anvergură europeană.

Agenda integrală este disponibilă pe site-ul oficial TILIA Summitul Orașelor din România.

Despre TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action

TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, Summitul Orașelor din România - este o inițiativă dezvoltată de grupul IULIUS, prin Fundația IULIUS, dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România.

TILIA este concepută ca un demers anual, care reunește administrații publice, investitori, instituții financiare, arhitecți, mediul academic și societatea civilă într-un cadru de dialog și colaborare orientat către implementare.

TILIA își propune să devină un reper pentru colaborarea între actorii implicați în dezvoltarea urbană din România.

www.tilia-summit.ro

Despre Fundația IULIUS

Fundația IULIUS este inițiativa prin care Grupul IULIUS susține dezvoltarea sustenabilă a comunităților, prin proiecte dedicate educației, protecției mediului și creșterii calității vieții urbane, contribuind la orașe mai bine conectate la nevoile oamenilor.

Pentru detalii suplimentare, contactați contact@tilia-summit.ro.