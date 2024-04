Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, surprins de prețurile mari dintr-o piață agroalimentară din Cluj-Napoca. „Am cumpărat verdețuri și ce îmi trebuie pentru consum, am dat 500 de lei”.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, recunoaște că alimentele sunt scumpe. O vizită într-o piață din Cluj-Napoca l-a costat 500 de lei.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, surprins de prețurile alimentelor din piață/Foto: pexels.com

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, se plânge de prețurile foarte ridicate după ce a cheltuit 500 lei la o piață din Cluj-Napoca. El a dezvăluit ce a cumpărat cu această sumă.

Boloș recunoaște că a cheltuit câteva sute de lei pentru alimentele necesare consumului gospodăresc. Acesta a declarat că preţurile sunt mari, însă masurile luate de Guvern până acum au fost destul de prudente pentru a nu scăpa inflaţia de sub control.

„Mă duc în piața agro-alimentară în Cluj-Napoca. Am cumpărat verdețuri și, mă rog, tot ce îmi trebuie pentru consum gospodăresc. Ultima dată, am dat 500 lei. Am cumpărat și pentru mama și pentru consumul meu individual. Verdețuri, carne, produse lactate și sunt prețuri foarte ridicate”, a spus ministrul Finanţelor Marcel Boloş, potrivit antena3.ro

Cei mai mulți politicieni par că nu au habar cât costă alimentele de bază, și mai ales câți bani sunt nevoiți să chetuie românii pentru mâncare în fiecare lună.

Guvernul a luat decizia să plafoneze prețul unor alimente de bază până la sfârșitul anului, însă această măsură nu a făcut decât să scumpească și mai mult celelalte produse deoarece comercianții au încercat să își acopere pierderile.

Spre exemplu, instrumentul Consiliului Concurenței de monitorizare a prețurilor din magazine arată că în timp ce prețurile alimentelor de bază au fost plafonate, alte produse s-au scumpit.

