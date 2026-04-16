Nicușor Dan va participa la conferința pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, eveniment organizat de președintele Franței și prim-ministrul Regatului Unit (surse)

Președintele Nicușor Dan ar urma să participe la conferința organizată de către președintele Franței, Emanuel Macron și premierul Regatului Unit al Marii Britanii, Keir StarmerStarmer, în care se va discuta despre redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Președintele Nicușor Dan și Emanuel Macron, în decembrie 2025



Potrivit surselor digi24.ro, liderul român se va alătura conferinței de la distanță, prin legătură video, la fel cum vor face și ceilalți oficiali participanți la discuție, cu excepția organizatorilor, Macron și Starmer.

Președintele Nicușor Dan s-a implicat și anterior în găsirea de soluții pentru rezolvarea situației create din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Șeful statului a anunţat încă din 20 martie 2026, că România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a declarat președintele Nicușor Dan, vineri, 20 martie 2026.

