Coiful de la Coțofenești și brățările dacice, aduse în România săptămâna viitoare și vor fi prezentat publicului

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice revin, săptămâna viitoare, în România.

Coiful de la Coțofenești revine în România | Foto: Ministerul Culturii (cultura.ro)

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor fi aduse în țară săptămâna viitoare, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Procesul de readucere în țară va fi gestionat de un un grup operativ interministerial.

„Coiful de la Coțofenești și cele două brățări vor reveni în țară săptămâna viitoare. Toate detaliile despre această operațiune de repatriere vor fi furnizate de Ministerul Culturii. În vederea gestionării coerente a acestui demers, care implică și rigori de securitate foarte importante, a fost constituit la nivelul Secretariatului General al Guvernului și al Cancelariei premierului un grup operativ interministerial care să gestioneze acest proces de revenire în țară a Coifului și a celor două brățări', a spus ea, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.



În ședința de joi a Executivului a fost prezentată o informare privind repatrierea și campania de punere în valoare a Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate în urma furtului de la Muzeul Drents din Olanda.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate vor fi prezentate la Muzeul Național de Istorie a României pe 21 aprilie, iar ulterior vor fi expuse pentru public, a anunțat, joi, 16 aprilie 2026, Ministerul Culturii.

„Este un moment de mare bucurie, care aduce în prim-plan nu doar valoarea excepțională a acestor artefacte, ci și semnificația profundă a revenirii lor acasă, în România. Mulțumim tuturor celor implicați (instituții, experți și autorități din țară și din străinătate) pentru profesionalismul și cooperarea care au făcut posibil acest rezultat. Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19.30. Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate”, a transmis Ministerul Culturii într-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu, recuperate în urma furtului de la Muzeul Drents din Olanda, este un moment de reparație simbolică.

„Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe”, se arată în comunicat.

